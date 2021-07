Sofía Mulanovich: “Perdí contra la número 1, estoy tranquila″

Sofía Mulanovich no pudo pasar de ronda en Tokio 2020 contra la estadounidense Carissa Moore, actual número 1 del mundo, con quien disputó la reñida serie. La peruana perdió ante una de sus surfistas preferidas luego de “un heat súper apretado que peleó hasta el final”, declaró en ATV.

“Estuve bastante cerca, empecé bien; pero para esa segunda ola estuve fuera de sitio, eso me costó el heat, también en una me caí en el final y no pude llevarme puntos. Así es el surfing”, mencionó tranquilamente la deportista de 38 años, quien participó en sus primeros Juegos Olímpicos. “Para mí es un sueño hecho realidad, desde que llegué me sentí súper orgullosa de poder representar a Perú en las Olimpiadas. ¡Arriba Perú!”, añadió la deportista.

Sofía Mulanovich en sus primeros Juegos Olímpicos. Foto: Twitter

La estadounidense Carissa Moore, de 28 años, pasa a cuartos de final luego de superar a ‘Sofi’ en un encuentro ajustado. La puntuación fue de 10,34 (Moore) a 9,90 (Mulanovich). La surfista peruana confesó estar tranquila de perder contra la número 1 a nivel mundial.

“Daniella Rosas tiene un ‘futurazo’ por delante”

Daniella Rosas. Foto: Mundial ISA

‘Sofi’ destaca la participación de de Daniella Rosas, quien tuvo una gran participación en Tokio 2020: “Tiene 19 años, tiene un futurazo, estoy segura que estará presente en muchas Olimpiadas y este roce con las mejores surfistas de élite le dará bastante experiencia. Ya debería estar orgullosa de representar a Perú”.

Finalmente, Mulanovich mencionó que se quedará en Tokio a apoyar a sus demás compañeros, que aún lucharán por el podio olímpico. “Los chicos están corriendo increíble, están con muchas ganas. Su surfing está impecable. Hay que estar alentándolos con todas las ganas”.

