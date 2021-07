Popovich sobre la caída de Estados Unidos: “No entiendo la sorpresa”

El segundo día de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 no comenzó nada bien para Estados Unidos, ya que el equipo de baloncesto tuvo debutó con una derrota ante Francia. El primer bombazo en dicha disciplina en la categoría masculina. Sin embargo, el entrenador Gregg Popovich dijo todo lo contrario.

El histórico técnico de San Antonio Spurs indicó que es normal que el elenco norteamericano, denominado ‘Dream Team’, pierda, ya que tiene a los mejores basquetbolistas de la NBA como Kevin Durant, Draymond Green, Damian Lillard, entre otros. Asimismo, recalcó que no se debía restarle méritos al cuadro francés.

Cabe recalcar que la NBA no tiene las mismas reglas que el básquet internacional y eso lo dejó en claro el experimentado estratega. “El baloncesto es un deporte internacional. Hay muchos buenos equipos y no debería sorprender. Equipos como el francés, el australiano, el español”, declaró.

Y agregó: “ No entiendo la sorpresa. Eso es arrogancia , como si creyeras que los estadounidenses deben lanzar la pelota y ganar. La brecha de talento se ha reducido. Francia trabajó bien, fueron consistentes en los dos lados de la cancha, es tan simple como eso”.

Los galos vencieron 83-76 y esta fue la primera derrota de Estados Unidos en unos Juegos Olímpicos desde Atenas 2004, cuando la generación dorada de Argentina ganó en las semifinales. En la próxima jornada, la selección de las estrellas se medirá ante Irán, que cayó en su estreno con República Checa.

“Algunas veces aciertas, otras veces no, no es una cuestión de un solo aspecto del juego que te haga ganar o no. No nos ganaron porque fueron grandes sino porque hicieron buenas ocasiones y anotaron triples”, concluyó Popovich, que es el DT del equipo estadounidense desde el Mundial de Basquet del 2019.

