Miguel Tudela, el hombre salvado por el surf

Para Miguel Tudela, el crecimiento del surf en el país va más allá de los logros de nuestros deportistas a nivel mundial. Él siente que mucha gente ha encontrado en este deporte la mejor manera de sobrellevar una pandemia que nos ha afectado en muchas maneras. Ya se encuentra en la ronda 3 de Tokio 2020 y siente que su participación y la de todo el equipo nacional servirá para que esta disciplina siga teniendo una presencia importante en la vida de todos los peruanos y que su expansión continúe.

¿Qué se siente participar en unos JJ. OO.?

Me trae mucho orgullo. Es un honor para mí representar a mi país siempre y especialmente en unos Juegos Olímpicos. Creo que venimos bastante preparados y trabajando bien duro como para soñar con alguna medalla olímpica, así que cada comentario al respecto siempre es motivante.

¿Qué tan importante es que hayamos llevado un equipo completo?

Mucho, y no solo por la oportunidad de ser uno de los pocos países que estamos yendo con equipo completo, sino también por ser el primer grupo de surfistas que va a participar en unos JJ. OO. Nuestro equipo está con muy buen nivel, bien preparado, y sobre todo tenemos gente con mucha experiencia

¿Cómo empezó el camino a Tokio 2020?

Desde hace bastantes años, cuando empezó el Panamericano de surf, lamentablemente sufrí una lesión, me rompí la rodilla y no puede entrar al equipo, no estuve en Lima 2019 y perdí las únicas opciones reales de clasificar hasta ese momento. Cuando se abrió una chance más con el Mundial de ISA, me preparé para el selectivo con una lesión bien fuerte en las costillas. Me recuperé seis días antes. Felizmente salí a hacer lo mío y pude conseguir llegar al Mundial. Luego nos enfocamos netamente en estar bien preparados para el Mundial de Salvador. Sabíamos que era un camino largo porque el Mundial tiene bastantes rondas y el nivel es altísimo, pero me mantuve enfocado y sin pensar mucho en la clasificación fui pasando un heat a la vez hasta que se terminó dando.

¿Cómo era el ambiente en el equipo peruano?

Fue un Mundial distinto porque Lucca (Mesinas) ya estaba clasificado, pero podía perder su cupo si dos peruanos llegábamos a la zona de clasificación, lo cual era factible. Fue difícil separar sentimientos porque teníamos que competir entre nosotros, pero fue increíble ver cómo el equipo se mantuvo unido y bastante fuerte, viviendo cada heat entre nosotros, sin pensar en el tema olímpico, más enfocados en el Mundial. Al final se nos dio a cuatro de nosotros.

¿Qué tan importante fue la parte mental en ese Mundial?

Muy importante. Definitivamente es algo en lo que he trabajado mucho en los últimos años. Uno de mis principales problemas estaba en pensar mucho en lo que iba a pasar después. Trabajé mucho en ese tema y a este Mundial fui a correr, a hacer heats, a pasar tiempo en el agua. Creo que estar enfocado en mi desempeño y en el presente fue lo que me ayudó.

¿Cómo superaste el tema de las lesiones?

Fue bien difícil, especialmente en el tema de la rodilla. Fue una lesión atrás de la otra en la misma rodilla. Saber que iba a tener un ligamento menos por el resto de mi vida era bastante duro de aceptar, pero aproveché en ponerme fuerte, hacer trabajo físico y mental en tierra para el momento en que me toque regresar al agua.

¿Tienes alguna meta fija para los JJ. OO.?

Más que con alguna expectativa, voy con un sueño y definitivamente el sueño es la medalla de oro. No tendría mucho sentido ir a unos JJ. OO. pensando en no lograr ese título. Pero prefiero ir pensando en disfrutar el momento y dejar todo en la cancha, lo que se dé será producto de eso.

¿Crees que el surf ha crecido en los últimos años en el país?

El surf ha demostrado ser un deporte muy bonito y creo que con esto de la pandemia la gente ha encontrado en el surf un medio para hacer deporte usando la naturaleza, salir al aire libre y desenvolverse de manera tranquila, sin mucho riesgo de contagio, además de bajar el estrés que provocó eso del COVID-19. El surf ahora está visto con otros ojos, como algo curador. Así que sí, el surf ha crecido y en tiempos de pandemia muchísimo más .

¿Qué nos falta para alcanzar un nivel más alto?

Definitivamente, yo creo que viene un poco por el lado de apoyo. Yo creo que ahora que el surf es un deporte olímpico el apoyo va a ser mucho mayor. Se necesita apoyo de la empresa privada y el Estado para repotenciar el deporte en general. Hay mucho talento, mucho nivel y lo importante es potenciarlo. La Federación también tiene que ponerse las pilas, reanudar el circuito nacional, el de chicos y buscar nuevos talentos.

¿Crees que Perú es una potencia mundial en surf?

Perú ya está posicionado como potencia mundial. Para dar un paso más grande tenemos que lograr algo como lo que hizo Sofía (Mulanovich) y ‘Piccolo’ (Clemente), o que alguno de nosotros logre la clasificación al circuito profesional; eso sería muy importante para que termine de despegar el deporte.

¿Cómo afrontas los heats de una competencia?

En el surf no puedes entrar al agua con una sola estrategia y no es inteligente entrar a improvisar tampoco. Hoy en día se entra con un plan A, B, C, y D. Yo voy con varias estrategias en la cabeza y con un repertorio de maniobras específicas y ver cuáles son las que puedo usar; depende de la situación.

¿Qué país tiene las mejores olas para surfear?

Definitivamente Perú es mi país favorito. Tenemos olas siempre y de todo tipo. Varios países no tienen ese lujo. Indonesia sería mi segundo país favorito.

¿Siempre usas la misma tabla?

Las tablas están hechas a la medida. Cada tabla tiene sus formas o estilo. Varía mucho en el peso, el tamaño de la persona, diferentes condiciones, etc. Yo trabajo hace años con Al Merrick, que es una tabla californiana. Me va superbién con ellas.

¿Cómo pasaste los días de cuarentena?

Era difícil estar viendo el mar, las olas que estaban increíbles y no poder entrar. Yo creo que el mar es muy curandero y que el riesgo de contagio es muy bajo, pero entiendo perfectamente las medidas que se tomaron por precaución. Igual fue duro porque nunca había estado tanto tiempo sin entrar al mar. Felizmente estuve con mi familia y mi novia. Dentro de todo lo pasamos bien, teniendo en cuenta que este virus ha causado muchos daños a gran parte de la población.

