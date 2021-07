El skater nacional Angelo Caro, de 21 años, se convirtió de la noche a la mañana en uno de los rostros más destacados de la delegación peruana en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, gracias a su destacada participación que le otorgó la quinta posición en su disciplina.

“Estoy súper contento. Hemos hecho un buen papel. Di el 100% y sé que todo el Perú está feliz con el resultado. Muy agradecido por todo el apoyo”, sostuvo Caro, luego de finalizada la competencia, al Instituto Peruano del Deporte.

El peruano se muestra contento luego de recibir la puntuación en su último truco. Foto: captura YouTube Marca Claro

El gusto del deportista por la patineta comenzó hace 11 años, cuando su hermano mayor empezó a montar skate con “los chicos del barrio”.

“Probé, me gustó sentir esa adrenalina, esa velocidad con la que iba en el skate. Gracias al skate he podido conocer bastantes cosas, como viajar, campeonatos, patrocinios, y siempre voy a estar agradecido con eso”, indicó Caro en diálogo con La República.

Para el chiclayano, llevar la bandera peruana en un evento de tal envergadura como Tokio 2020, que albergará por primera vez el skateboarding como disciplina olímpica, es todo un orgullo.

“Tener la responsabilidad de representar a mi país, a la comunidad skate, estoy muy feliz de haber llegado hasta acá y sé que vamos a hacer un buen papel”, aseguró en una entrevista días antes de su participación.

Tal como lo dijo, Caro llenó de orgullo a toda una nación que lo apoyó en todo momento y la recompensó otorgándole un honorable quinto puesto. Asimismo, dentro de sus logros personales, el joven atleta pudo enfrentar y superar a uno de sus referentes en este deporte, Nyjah, quien es el primer puesto del ranking mundial y acabó en la séptima posición.

“Es una motivación para mí el competir con él en los torneos y tenerlo al lado es una motivación para ser como uno de ellos, skaters grandes”, declaró a este medio previo a su debut en los Juegos Olímpicos.

A sus cortos 21 años, el skate le ha dado muchas alegrías a Angelo, como arribar a otras naciones para ejecutar sus mejores trucos o conocer al estadounidense Tony Hawk, quien es uno de los precursores del skate a nivel mundial.

El chiclayano de 21 compartió fotografía junto a Tony Hawk. Fuente: Instagram Angelo Caro

“Jamás pensé que llegaría a conocer países, tener auspicios o llegar a las olimpiadas. Siempre fue una pasión y lo tomé como un pasatiempo y siempre estaba feliz de haber montado skate, pero cuando empecé a conocer las cosas que me enseñaba el skate, viajar, competencias internacionales y todo eso, para mí fue algo nuevo y dije ‘qué bueno poder vivir de lo que me gusta’ y por ese lado estoy tranquilo y me gusta que sea así”, precisó.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.