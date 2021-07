Pachuca vs. León EN VIVO se enfrentan por la primera jornada del Torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX a partir de las 4.00 p. m. (horario peruano y mexicano). El partido de hoy se disputará en el Estadio Hidalgo, con transmisión por TV a cargo de Fox Sports 2 y Claro Sports y vía streaming por la señal de Marca Claro.

Para que no te pierdas este y otros compromisos del fútbol mexicano, puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te llevará las alineaciones confirmadas de ambos equipos, el marcador actualizado minuto a minuto y el resumen con el resultado final.

Pachuca vs. León: ficha del partido

Partido Pachuca vs. León ¿Cuándo juegan? Hoy, sábado 24 de julio ¿A qué hora? 4.00 p. m. (México y Perú) ¿Dónde? Estadio Hidalgo ¿En qué canal? Fox Sports 2, Claro Sports

¿A qué hora juegan Pachuca vs. León?

En México, el Pachuca vs. León está programado para disputarse a partir de las 4.00 p. m. Conoce desde qué hora ver el encuentro desde tu región de acuerdo a la siguiente guía de horarios.

México: 4.00 p. m.

Colombia: 4.00 p. m.

Ecuador: 4.00 p. m.

Perú: 4.00 p. m.

Bolivia: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Venezuela: 5.00 p. m.

Argentina: 6.00 p. m.

Brasil: 6.00 p. m.

Uruguay: 6.00 p. m.

España: 11.00 p. m.

Pachuca tratará de empezar con el pie derecho su aventura en esta nueva temporada de la Liga MX frente a un León que viene de perder el torneo Campeón de Campeones. Los Tuzos llegaron hasta las semifinales en el primer semestre, campaña que esperan mejorar en este nuevo curso.

En la Fiera, existe expectativa por el nuevo periodo que comandará el técnico Ariel Holan. La mirada de los hinchas estará puesta también en la posible presencia del seleccionado peruano Santiago Ormeño, quien debutó con gol en la derrota de su nuevo club frente a Cruz Azul la semana pasada.

¿En qué canal ver Pachuca vs. León?

Costa Rica: Fox Sports App, Claro Sports, Fox Sports 2 Cono Norte, Marca Claro

El Salvador: Claro Sports, Fox Sports 2 Cono Norte, Fox Sports App

Guatemala: Fox Sports App, Marca Claro, Claro Sports, Fox Sports 2 Cono Norte

Honduras: Claro Sports, Fox Sports App, Fox Sports 2 Cono Norte

México: Fox Sports App, Claro Sports, Fanatiz Mexico, Fox Sports 2 Cono Norte, Marca Claro

Nicaragua: Fox Sports 2 Cono Norte, Fox Sports App, Claro Sports

Panamá: Claro Sports, Fox Sports 2 Cono Norte, Fox Sports App

Estados Unidos: TUDN.com, TUDN App, TUDNxtra, TUDN USA.

¿En qué canal sintonizar Pachuca vs. León vía Fox Sports 2?

Si quieres ver el duelo Pachuca vs. León vía Fox Sports 2, sintoniza los siguientes canales de acuerdo al operador de TV que tengas contratado en el país donde resides:

México: canal 552 y 1552 (Sky), canal 506 y 893 (Izzi), canal 36 (Megacable), canal 332 (Dish) y canal 564 (Total Play)

Centroamérica: canal 555 y 1552 (Sky)

Costa Rica: canal 19 (Cabletica)

El Salvador: canal 43, 211 y 306 (Claro TV)

Guatemala: canal 306 (Claro TV), canal 29, 306 y 723 (Tigo)

Honduras: canal 49, 211 y 1213 (Claro TV), canal 39, 457 y 709 (Cable Color)

Panamá: canal 376 y 1376 (Cable Onda), canal 252 (Cable & Wireless).

¿Dónde ver Pachuca vs. León por Claro Sports?

En caso de que quieras seguir el Pachuca vs. León por la señal de Claro Sports, puedes sintonizar las siguientes señales de acuerdo a tu región en el operador de cable o satélite Claro TV:

Costa Rica: canal 300

El Salvador: canal 300 y 648 (satélite), canal 39, 201 y 202 (cable)

Guatemala: canal 300 y 648 (satélite), canal 6 y 1208 (cable)

Honduras: canal 20

Panamá: canal 300.

Además, en México el canal Claro Sports está disponible en los siguientes operadores:

Dish: canal 336

Star TV: canal 515

Total Play: canal 521.

¿Cómo ver ONLINE gratis Pachuca vs. León?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Pachuca vs. León por internet, sintoniza el canal de YouTube Marca Claro, cuenta oficial de Claro Sports en dicha plataforma de videos, que emitirá el duelo en directo (solo para Sudamérica). En caso de que no tengas acceso al mismo, puedes mantenerte informado con el marcador actualizado y los videos de los goles a través de La República Deportes.

¿Dónde juegan Pachuca vs. León?

El escenario para el Pachuca vs. León será el Estadio Hidalgo, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Pachuca y propiedad del Grupo Pachuca.

Posible formación de Pachuca vs. León

Pachuca: Oscar Ustari, Kevin Álvarez, Gustavo Cabral, Oscar Murillo, Yairo Moreno, Francisco Figueroa, Luis Chávez, Erick Sánchez, Avilés Hurtado, Ismael Sosa y Nicolás Ibañez.

DT: Paulo Pezzolano

León: Iván Vázquez Mellado, David Ramírez, Andrés Mosquera, Stiven Barreiro, William Tesillo, Ángel Mena, Luis Montes, Omar Fernández, Fidel Ambriz, Jean Meneses y Emmanuel Gigliotti.

DT: Ariel Holan.

Historial reciente de Pachuca vs. León

León 0-0 Pachuca | 18.01.21

Pachuca 0-1 León | 11.08.20

Pachuca 1-1 León | 17.07.20

León 3-0 Pachuca | 25.01.20

Pachuca 1-3 León | 20.07.19.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.