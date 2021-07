Argentina vs. Egipto EN VIVO se enfrentan este domingo 25 de julio por la segunda fecha del Grupo C del fútbol masculino en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. La transmisión de este compromiso, que se jugará en el Domo de Sapporo, irá a través de la señal de TV Pública en territorio argentino desde las 4.30 a. m. (2.30 a. m. de Perú).

Argentina vs. Egipto: ficha del partido

Partido Argentina vs. Egipto ¿Cuándo juegan? Domingo 25 de julio ¿A qué hora? 2.30 a. m. (Perú), 4.30 a. m. (Argentina) ¿Dónde? Domo de Sapporo ¿En qué canal? TV Pública

¿A qué hora juegan Argentina vs. Egipto?

Argentina: 4.30 a. m.

Colombia: 2.30 a. m.

Ecuador: 2.30 a. m.

México: 2.30 a. m.

Perú: 2.30 a. m.

Bolivia: 3.30 a. m.

Chile: 3.30 a. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.30 a. m.

Paraguay: 3.30 a. m.

Venezuela: 3.30 a. m.

Brasil: 4.30 a. m.

Uruguay: 4.30 a. m.

España: 9.30 a. m.

La selección argentina tiene la obligación de salir por el triunfo en su segundo partido de los Juegos Olímpicos ante el combinado egipcio. El equipo gaucho podría quedar eliminado de la competencia en caso de perder, aunque para ello también verá de reojo el otro duelo de su grupo.

En el debut, la Albiceleste decepcionó al perder 0-2 frente a Australia. El cuadro africano, por su parte, consiguió resistir el empuje de España y le robó un valioso punto, que le podría dar la clasificación en esta jornada si se impone a su par sudamericano.

La Albiceleste volverá a jugar en el estadio donde perdió frente a Australia. Foto: Selección argentina

¿Qué canal transmite Argentina vs. Egipto?

Argentina: Marca Claro, TyC Sports Play, Canal 7 TV Publica, TyC Sports Argentina, Claro Sports

Bolivia: Claro Sports, Marca Claro

Chile: Marca Claro, Claro Sports

Colombia: Claro Sports, Marca Claro

Costa Rica: Claro Sports, Marca Claro

Ecuador: Marca Claro, Claro Sports

México: Marca Claro, Claro Sports

Paraguay: Claro Sports, Marca Claro

Perú: México: Marca Claro, Claro Sports

Uruguay: Claro Sports, Showmax, Marca Claro

Venezuela: Claro Sports, Marca Claro

Estados Unidos: Telemundo Deportes En Vivo, Telemundo, NBCOlympics.com, NBC Sports App

España: Eurosport Player Spain.

¿Cómo ver Argentina vs. Egipto vía TV Pública?

En señal abierta, TV Pública puede sintonizarse en el canal 7 de la televisión argentina. En tanto, en la televisión digital terrestre se puede ver vía canal 23.1 a nivel nacional, 23.2 en Buenos Aires, La Plata y Rosario y en el 23.31 a través de la señal móvil.

¿Dónde sintonizar Argentina vs. Egipto ONLINE gratis por TV Pública?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Argentina vs. Egipto por internet, ingresa a la página web de TV Pública, donde tendrás a tu disposición la televisación del encuentro completamente gratis (válido solo para territorio argentino). En caso de que no tengas acceso o te encuentres en otra región, puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te llevará todos los detalles de este compromiso.

¿Cuál es la programación de TV Pública?

TV Pública es el canal de oficial del Estado en Argentina. Su programación regular es variada y consiste en espacios de corte cultural, actividades protocolares del gobierno argentino y eventos deportivos, como los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

¿Qué es la TV Pública?

Televisión Pública de Argentina, conocida también como TV Pública, es un canal de televisión de señal abierta, al cual también se puede acceder por internet a través de la página web tvpublica.com.ar. Aquí podrás disfrutar de todos los contenidos que ofrece esta casa televisora sin costo alguno.

