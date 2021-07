Orgullo peruano. Álvaro Torres dejó en alto el nombre de nuestro país en su debut en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y ya está mentalizado en la competencia de mañana en busca de la clasificación a la semifinal de remo en la modalidad de single scull.

El representante nacional se ubicó tercero en el heat y logró el pase a los cuartos de final tras registrar un tiempo de (7:07.92) en el Canal Sea Forest . El griego Stefanos Ntouskos se quedó con el primer lugar (6:59.49) y la segunda posición fue para Jordan Parry de Nueva Zelanda (7:04.45).

“Empezamos muy bien, espero que sea un gran motivador para el resto del equipo. A empezar con mucha fuerza, concentrados, cabeza arriba. Aún no he visto con quién me va a tocar, sé que vuelvo a correr el domingo, así que ahora a esperar ver contra qué país me toca y poder dejarlo todo”, declaró emocionado en la zona mixta.

Torres estuvo en el segundo lugar hasta los 1.500 metros, pero en la recta final el neozelandés Jordan Parry logró pasarlo. “Salí sin voltear hasta los últimos 750 metros, venía peleando el segundo puesto, al final entré tercero, pero cerca del segundo y creo que se vienen unos buenos cuartos de final”, indicó.

Asimismo, el destacado remero peruano expresó su felicidad por las buenas vibras que viene recibiendo de los compatriotas a través de las redes sociales. “Solo me queda agradecer todo el apoyo. Hacen que este sueño sea mejor aún. Siento el apoyo de todos a la distancia” , afirmó.

Cabe señalar que Álvaro Torres clasificó a Tokio 2020 luego de ubicarse en el quinto puesto en el Preolímpico Continental que se realizó en Río de Janeiro, Brasil, en el mes de marzo del presente año.

Sabía Que...

Rezagados. Álvaro Torres superó a Quentin Antognelli de Mónaco, Ignacio Vázquez de República Dominicana y Riilio Rii de Vanuatu, quienes clasificaron a la repesca de la disciplina.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.