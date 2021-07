El surfista costarricense Carlos Muñoz será el decimocuarto atleta de su país presente en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, luego de un agitado fin de semana en el que tuvo que escapar de las inundaciones que afectan su región de residencia para tomar el vuelo que lo lleve a tierras niponas.

“Amigos, estoy rumbo a Tokio. (Me siento) muy agradecido con la oportunidad de último minuto. En realidad, sin ustedes esto no sería posible con todo lo que pasó en pocas horas, con las inundaciones en el Caribe, y el cuerpo de bomberos que me sacó de ahí a la una de la mañana”, expresó Muñoz en un video publicado por la Federación de Surf de Costa Rica a través de las redes sociales.

El tablista obtuvo un cupo de último minuto a Tokio 2020 ante el retiro de un participante portugués, quien quedó excluido tras dar positivo para COVID-19. El viernes, el deportista había pedido ayuda para salir de la provincia de Limón, zona afectada por un temporal que causó inundaciones y derrumbes, lo cual provocó un bloqueo de las principales vías.

“Estoy en Guápiles (estaba en Limón surfeando) y no hay paso, tengo que estar mañana (sábado) a las 6 a. m. en San José. Necesito lograr llegar y encontrar dónde hacerme una prueba PCR para tomar el primer vuelo a Japón”, fue el mensaje que Muñoz escribió en sus redes la noche del viernes.

Por suerte para el surfista de 28 años, los bomberos lograron sacarlo de la localidad afectada y permitirle presentarse a tiempo para enrumbar a Japón. “Voy muy motivado, con muchas ganas de competir”, sentenció el atleta.

Con información de EFE

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.