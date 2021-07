Juan Pablo Varillas vs. Diego Schwartzman EN VIVO y EN DIRECTO se enfrentan por la primera ronda del tenis individual masculino de los Juegos Olímpicos Tokio 2021. El duelo entre el peruano y el argentino será TRANSMITIDO EN DIRECTO por ATV, TyC Sports, Marca Claro y Claro Sports. También podrás seguir todas las incidencias en la web de La República Deportes .

No hay un horario confirmado para el Juan Pablo Varillas vs. Diego Schwartzman, este será el cuarto duelo en la cancha del Pista de Tenis de Ariake. Al considerar que cada encuentro podría durar una hora y media aproximadamente, Varillas empezaría a competir no antes de las 2.00 a. m. (hora peruana) del domingo 25.

La actividad del tenis empezará desde las 9.00 p. m. de este sábado 24 de julio (día y horario peruano). Antes que se enfrenten el peruano y argentino se jugarán estos tres duelos: Karolina Pliskova (República Checa) vs. Alize Cornet (Francia), Marton Fucsovics (Hungría) vs. Hubert Hurkacz (Polonia) y Veronika Kudermetova (Rusia) vs. Garbine Muguruza (España).

En qué canal ver Varillas vs. Schwartzman

El duelo entre Varillas vs. Schwartzman va a ser TRANSMITIDO EN DIRECTO por los canales ATV, TyC Sports, Marca Claro y Claro Sports.

Cómo ver Varillas vs. Schwartzman vía ATV

Terrestre

VHF: canal 4 (Piura), 5 (Arequipa), 8 (Trujillo), 9 (Lima), 13 (Huancayo)

UHF: canal 33 (Tacna), 23 (Chiclayo y Juliaca)

TDT: canal 9.1 (Lima), 5.1 (Arequipa), 8.1 (Trujillo), 13.1 (Huancayo).

Satélite

DirecTV: canal 199 y 1199

Movistar TV: canal 109

Claro TV: canal 9.

Cable

Movistar TV: canal 9 y 709

Claro TV: canal 9 y 509

Cablemás: canal 9 y 120.

Cómo ver Varillas vs. Schwartzman vía Claro Sports

Argentina: canal 100

Colombia: canal 502, 1502, 503 y 1503

Perú: canal 6, 63, 503 y 517

Chile: canal 169 y 469

Ecuador: canal 80 y 580

Paraguay: canal 169.

Cómo ver Varillas vs. Schwartzman vía TyC Sports

Satélite

DirecTV: canal 629 y 1629

InTV: canal 100 y 621.

Cable

Cablevisión: canal 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17

Supercanal: canal 24 y 107.

IPTV

Cablevisión: canal 101

Dibox: canal 103

Movistar TV: canal 207

Claro TV: canal 105.

