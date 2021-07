Tokio 2020: Angelo Caro comparte skatepark con Tony Hawk y posan juntos para fotografía

Sueño cumplido. En horas de la madrugada del 24 de Julio, el skater profresional Angelo Caro sorprendió a sus más de 56.000 seguidores en Instagram al subir una foto con el estadounidense Tony Hawk, quién es uno de los precursores del deporte a nivel mundial.

Todo indica que Caro y Hawk compartieron una sesión de patinaje en el parque olímpico de Tokio 2020. En la fotografía se puede apreciar a Tony junto al chiclayano Caro mientras sostiene una de las tablas de skate de la propia marca del peruano.

Día de competencia

El deportista Angelo Caro, quien a través del Programa Vamos con Tokio del Instituto Peruano del Deporte (IPD) logró su clasificación a los Juegos Olímpicos, es uno de los 35 deportistas que representarán a Perú.

Caro competirá el sábado 24 de julio, a las 19.00 horas de Perú (7.00 p. m.) y su modalidad es la de Street, la cual se llevará a cabo en el Parque de Deportes Urbanos de Ariake.

Según el listado oficial de skateboarders en Tokio 2020, Angelo tendrá como rivales a dos grandes exponentes del skate como lo son el estadounidense Nyjah Huston(26) y el australiano Shane O’ Neill(31).

Sin embargo, para el peruano esta modalidad sería de sus mejores disciplinas, pues en conversaciones con La República confesó tener una preferencia por el ‘Street’: “Yo me acomodo más en el Street. He estado compitiendo a nivel Street porque en Park no soy tan bueno”, agregó.

Angelo declara

¿Qué significa para ti representar a Perú en una competencia como Tokio 2020? Se sabe que el skateboarding tendrá por primera vez en su historia competencia en unas olimpiadas.

Me causa bastante orgullo tener la responsabilidad de representar a mi país y a la comunidad skater. Estoy muy feliz de haber llegado hasta acá y sé que vamos hacer un buen papel. Vamos a ir por la medalla que es la proyección por la que venimos trabajando más de un año.

¿Tienes definidos trucos para Tokio o esos salen en el momento?

Cada skater tiene sus trucos y siempre tratamos de separar lo mejor y tenerlo bajo la manga. Para cuando se tiene que hacer ese truco, en la competencia se realiza. Siempre tratando de ir perfil bajo, porque no nos gusta tampoco que la gente vea todo, porque en las competencias siempre hay que ir con una estrategia.

