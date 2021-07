Racing Club vs. Gimnasia La Plata EN VIVO se enfrentan EN DIRECTO por la señal de TNT Sports HOY desde el Estadio Presidente Perón, a las 6.00 p. m. en el horario argentino. El partido corresponde a la fecha 2 de la Liga Profesional de Argentina y puedes seguir la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS vía La República Deportes.

Racing Club vs. Gimnasia: ficha del partido

Partido Racing Club vs. Gimnasia ¿Cuándo juegan? Sábado 24 de julio ¿A qué hora? 6.00 p. m. en Perú ¿Dónde? Estadio Presidente Perón ¿En qué canal? TNT Sports

Racing Club vs. Gimnasia: posibles alineaciones

Racing Club: Gabriel Arias; Fabricio Domínguez, Leonardo Sigali, Nery Domínguez, Eugenio Mena; Ignacio Piatti, Mauricio Martínez, Aníbal Moreno, Tomás Chancalay; Enzo Copetti, Javier Correa.

DT: Juan Antonio Pizzi.

Gimnasia: Rodrigo Rey; Francisco Gerometta, Maximiliano Coronel, Guillermo Fratta, Matías Melluso; Harrinson Mancilla, Manuel Insaurralde; Matías Pérez García, Matías Miranda, Franco Torres; Nicolás Contín.

DT: Leandro Martini y Mariano Messera.

¿A qué hora juega Racing Club vs. Gimnasia?

Perú: 4.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Colombia: 4.00 p. m.

Ecuador: 4.00 p. m.

México: 4.00 p. m.

Bolivia: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 5.00 p. m.

Venezuela: 5.00 p. m.

Argentina: 6.00 p. m.

Brasil: 6.00 p. m.

Uruguay: 6.00 p. m.

España: 11.00 p. m.

¿Cómo sintonizar Racing Club vs. Gimnasia por TNT Sports?

En Argentina, la señal de TNT Sports transmitirá este encuentro. Revisa la guía de canales para saber cómo ver el duelo.

DirecTV: canal 603 (SD) y 1603 (HD)

InTV: canal 630 (HD)

Cablevisión: canal 124 (digital) y 604 (HD)

Supercanal: canal 140 (SD) y 1140 (HD)

CPETV: canal 555 (HD)

TVCO: canal 671 (HD)

CTC: canal 1 (SD) y 273 (HD).

¿En qué canales ver el Racing Club vs. Gimnasia?

Argentina: TNT Sports

Brasil: ESPN Brasil, NOW NET e Claro, GUIGO

Colombia: ESPN2 Colombia

Costa Rica: ESPN Play Norte

Cuba: ESPNPlay Caribbean

Internacional: AFA Play, Fanatiz International

México: Fanatiz Mexico, ESPN Play Norte

Panamá: ESPN Play Norte

Portugal: Sport TV3, Sport TV Multiscreen

Puerto Rico: ESPNPlay Caribbean

Estados Unidos: Paramount+, TyC Sports Internacional

¿Cómo ver Racing Club vs. Gimnasia ONLINE?

Si quieres seguir la transmisión por internet del partido Racing Club vs. Gimnasia, puedes sintonizar las señales de TNT Sporta GO o ESPN Play, servicios de streaming de las cadenas TNT Sports y ESPN. En caso de que no tengas acceso a ninguno de ellos, cuentas con la opción de mantenerte informado de este compromiso con la cobertura ONLINE que te ofrece La República Deportes.

