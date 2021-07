Bustos contra FPF: “Todos los equipos deben rotar de cancha y algunos no lo hacen”

Luego del empate a cero entre Alianza Lima y Alianza Universidad por la fecha 2 en la segunda fase de la Liga 1 Betsson, el DT blanquiazul Carlos Bustos criticó la programación de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para las próximas tres fechas.

La molestia del técnico del cuadro victoriano se debe a que han jugado en Villa El Salvador y el Callao, mientras que las siguientes fechas las disputarán de nuevo en Villa El Salvador, San Marcos (campo sintético) y el Gallardo.

“No quiero que se tome a manera de excusa, pero la liga tiene que prestar atención a algunas cosas. Ya conocemos la programación de las fechas 3, 4 y 5. Todos los equipos deben rotar de cancha y algunos no lo hacen. No juegan en Villa el Salvador, no juegan en San Marcos. Tengamos cuidado con eso”, detalló a RPP.

Blanquiazules y huanuqueños empataron a cero. Foto: Liga de Fútbol Profesional

“Hay equipos que no se mueven de Matute ni del Nacional y esto no corresponde, no se puede programar como se les plazca (...).Hay que ser equitativos”, añadió Bustos. El entrenador afirmó que no es el único técnico de la Liga 1 que manifiesta esa queja y aconsejó que “se tomen en cuenta las palabras de los jugadores y entrenadores”.

Con el empate, Alianza Lima suma 20 puntos en el acumulado y se ubica en tercer lugar, aunque quien acecha ese puesto es San Martín, cuyo partido contra Sporting Cristal fue reprogramado. El cuadro victoriano se medirá ante Sport Boys en la fecha 3 y aún no podrá contar con Jefferson Farfán debido a su lesión; sin embargo, el técnico informó que la ‘Foquita’ viene mejorando.

Próximos partidos de Alianza Lima:

Sport Boys vs. Alianza Lima (domingo 1 de agosto - Estadio Iván Elías Moreno)

Alianza Lima vs. Cantolao (miércoles 4 de agosto - Estadio San Marcos)

San Martín vs. Alianza Lima (domingo 8 de agosto - Estadio Alberto Gallardo).

