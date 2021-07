Por Milagros Crisanto desde Tokio, Japón. Enviada especial de La República

No fue el debut soñado, pero se sintió satisfecha por lo entregado. La esgrimista peruana María Luis Doig debutó en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 ante Man Wai Vivian Kong de Hong Kong. El resultado culminó 15 a 11 por los dieciseisavos de final de la competencia.

Al final de la contienda, la peruana de 29 años dejó sus apreciaciones sobre esta primera aparición.

“Triste como todos los deportistas al no tener el resultado que uno espera. Ella está quinta en el ranking mundial, pero la he hecho sudar, vivir, voltear al entrenador diciendo: ‘¿Qué hago?’. Me siento orgullosa de sentirme tan desenvuelta y lo más espectacular es participar por mi país” , dijo la esgrimista.

Luego agregó: “Muchas personas han quedado despiertas esperando este evento. Muchas gracias por el apoyo”.

María Luisa Doig hizo un llamado a las personas que les gusta este deporte y tienen interés en practicarlo. “No hay edad para participar de este lindo deporte. Por ahí si tienes 50 o 30 años, no pierdas esa esperanza. Este deporte es bastante longevo”, mencionó la atleta incaica.

Sobre su regreso a unos Juegos Olímpicos después de 13 años (participó en Beijing 2008), destacó su experiencia. “Bueno, tenía 16 años, ahora tengo casi 30. Tengo más experiencia, estoy más desenvuelta y lo he disfrutado mucho más”, detalló .

Doig no participó en la inauguración de Tokio 2020, ya que guardó reposo para llegar mucho más descansada a su debut.

Luego de este torneo, precisó que tiene la mira puesta en las siguientes Olimpiadas. “Ahora pienso en París y Los Ángeles, no lo duden”, concluyó.

