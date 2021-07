‘Felucho’ Rodríguez sobre la salud mental: “Yo sufrí de depresión y pedí ayuda”

Hoy, viernes 23 de julio, posterior al duelo entre Mannucci vs. Municipal, el delantero uruguayo Felipe Rodríguez dio un sentido mensaje sobre el tema de la depresión y el suicidio. El futbolista nombró tres casos de suicidio de personas cercanas a él y que ocurrieron en este año.

“Anoche se suicidó otro futbolista en Uruguay, un amigo con el que jugué en Boston River, Emiliano, un chico de 27 años. Este año ya son tres casos de futbolistas. Perdí al ‘Morro’ García, que era mi hermano en enero; después, la semana pasada, le pasó a William Martínez, que era un futbolista muy querido por todos sus compañeros y anoche le tocó a Emiliano”, expresó el jugador para GOLPERÚ.

Antes de hablar sobre el resultado del encuentro que había finalizado minutos antes, el delantero se vio muy centrado para dar estas declaraciones y confesó que en el pasado él también había tenido depresión, pero que lo había superado a pesar de la “sociedad machista” en la que vivimos, donde los estereotipos dictan que los hombres deben ser “fuertes” o “no expresar sus sentimientos”.

“Tenemos que hablar, vivimos en una sociedad machista y al hombre le da vergüenza o miedo decir lo que le pasa. Yo sufrí de depresión cuando estuve en México, me dio mucha vergüenza y miedo, pero pedí ayuda y pude salir adelante” , añadió.

Finalmente, hizo un llamado a todos los profesionales de este deporte y a las personas en general, recalcando la importancia de hablar al respecto y no pasar por alto la salud mental.

“De mi parte, pedirle a todas las personas, sean futbolistas o no, que hablen del tema porque es importantísimo. Vamos perdiendo mucha gente querida y, la verdad, no la pasé nada bien”, finalizó, antes de pasar a hablar sobre la derrota de su equipo Carlos Mannucci vs. Deportivo Municipal.