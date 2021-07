Elegida como la mejor jugadora (por segunda vez) de la octava fecha de la Liga Femenina de Fútbol, Miryam Tristán sueña con salir campeona del torneo nacional y clasificar para la Copa Libertadores . La exfutbolista de Universitario, Sporting Cristal y Deportivo Municipal sabe que, al ser una referente, tiene que sacar cara por Alianza Lima y asegura que vienen trabajando en conjunto para lograr todos los objetivos.

En una amena entrevista con La República Deportes, Tristán no solo habló de su buen presente en la institución íntima, sino también del regalo que le entregó al plantel femenino Hernán Barcos, así como un poco de su pasado y sus anhelos con la blanquiazul.

Presente en Alianza Lima

Has sido elegida por segunda vez como mejor jugadora de la Liga Femenina. ¿Cómo te sientes?

Feliz por este logro, por ser elegida la mejor jugadora de la octava fecha; y obviamente para un deportista es un logro más para la carrera. Eso es importante para el récord, selecciones y lo que viene en el fútbol femenino. También se lo debo al grupo porque sin ellas no podría ser elegida o sobresalir en el campeonato. Ya van dos galardones, así que estoy feliz y seguiré trabajando para ser nombrada así constantemente.

Por las fotografías que suben, se ve que han formado un gran grupo en Alianza Lima

Siempre tratamos de colgar fotos, transmitir a la gente lo que hacemos en el día a día y eso es importante para que la hinchada sepa cómo está Alianza Lima. La ayuda del grupo es importante para todos y ahora nos estamos compenetrando bien. Es un grupo nuevo, con chicas que vienen de diferentes equipos como Adriana Lúcar, Cindy Novoa, Sandy Dorador, las tres chicas venezolanas. Todo es un proceso, falta afinar bastantes cosas pero eso se dará en el campeonato. Creo que Alianza tiene mucho para dar.

Falta compenetrarse entre todas, pero ¿Adriana Lucar es tu socia, no?

Con Adriana nos conocemos hace bastantes años, aunque nunca habíamos compartido camerino. Ella ha jugado en varios equipos y en algún momento nos hemos juntado por selección, pero ahora en Alianza Lima paramos de arriba hacia abajo. Vamos juntas al entrenamiento, regresamos juntas. Compartimos bastante. Ella es una deportista muy madura. Me llevo muy bien con ella, nos entendemos bien dentro del campo a pesar de que no lo hayamos hecho en anteriores temporadas. Es mi socia. Es una increíble deportista, una crack, no es egoísta y juega para el equipo. Todo eso habla bien de ella.

Adriana Lúcar y Miryam Tristán han formado una interesante dupla. Foto: Instagram

También hay otras cracks y ‘chacoteras’ en el grupo, ¿cierto?

Claro que sí. Con Sandy (Dorador) he jugado bastantes años, hacemos bastante ‘chacota’ aunque en la cancha soy bastante seria. Entro y me desconecto, se me van las risas, pero una vez que termina nos metemos al camerino y gozamos. Sandy es la que pone la música y la alegría en el vestuario, es una referente con las más pequeñas. Con Cindy Novoa, que se está incorporando con nosotras, es un aporte grande. Quizás es un poco más callada pero igual le entra a la ‘chacota’. También está Alison Reyes, una de las mejores centrales que he visto. La he visto jugar desde pequeña y me da mucho orgullo verla donde está.

¿Cómo te sientes de estar en una institución como Alianza Lima?

Me siento superbién. De repente el año pasado, como los entrenamientos eran a través de Zoom, era un poco incómodo porque no conocía tanto a las personas, pero igual socializaba y creo que les caí bien. Ahora estamos trabajando juntas y entrenamos presencial. Las cosas han cambiado. Alianza Lima es un club para admirar por el trabajo, no solo por el trabajo dentro del campo sino también fuera. Tenemos todos los cuidados, infraestructura y varias cosas que otros clubes quizás carecen, también el tema nutricional, médico, psicológico. Estamos trabajando con bastantes profesionales.

Pasando a otro tema, Hernán Barcos tuvo un gran gesto con ustedes. ¿Cómo se dio esto?

El equipo de sonido que nosotros teníamos era del plantel masculino y lo llevábamos siempre a los partidos. Yo me imagino que se dieron cuenta y tuvo un detalle que muy pocos futbolistas tienen... Yo vengo jugando al fútbol hace 23 años y son muy pocos los jugadores que tienen este detalle, más allá de lo económico o material. Eso habla muy bien de él; por eso celebramos como piratas en manera de agradecimiento. También sentimos el apoyo de los chicos.

Sueño de ser televisadas

El torneo femenino es transmitido por televisión por primera vez. ¿Sientes que es una gran oportunidad para las chicas?

Es una ventana abierta para todas las chicas que están jugando, de poder migrar afuera. Sabemos que el nivel en el Perú es bajo y tenemos que recuperarlo poco a poco. Si hay la posibilidad de que alguien salga al extranjero y lo quiera hacer, porque no todas lo desean, va a ser bueno para las selecciones. Todas irían a un nivel mejor, donde tendrían mejor trato. Es un sueño que el torneo sea transmitido en vivo. El tema de la pandemia ha ayudado mucho a que la gente nos pueda ver.

¿Es un sueño cumplido que miles de personas las vean?

Es un sueño cumplido. Siento que estoy en un buen momento, pero me gustaría tener cinco años menos. Me gustaría disfrutar lo que se está viviendo ahora. Es una lucha constante lo del fútbol femenino... Yo vengo jugando desde el 99 y hemos estado luchando por el tema de igualidad. Hemos tenido bajones, como en todo lado. Incluso he visto a chicas retirarse porque el deporte femenino no es rentable. Las personas que estamos jugando lo hacemos porque amamos este deporte. Somos tercas (risas).

Se viene el clásico

Alianza Lima está puntera y la próxima semana enfrentan a la U...

Vamos a ver. Primero tenemos un partido contra Trujillo este fin de semana, pero también pienso que todo se va a definir en la fecha diez, pero solo quién va a terminar primero porque, al final, eso en las liguillas se va a ver. Ahí las ‘papas queman’. Ahora vamos a salir a ganar.

Tú sabes lo que es defender la camiseta de Universitario. ¿Hay sentimientos encontrados?

No tengo sentimientos encontrados. Cuando entré a la U fue cuando prácticamente me dieron para ir a una selección. Me abrió las puertas y le tengo un cariño, al igual que a Sporting Cristal, pero creo más bien que el actual sería Municipal. Si le anoto un gol no lo celebraría porque le tengo mucho cariño y respeto.

Fuera de las canchas

¿Cómo es el día a día de Miryam Tristán?

Desde la pandemia todo ha cambiado. En las mañanas voy a entrenar con Alianza Lima. Ahora estoy fuera de mi casa pero pronto volveré. Estoy un poco aislada por la COVID-19 porque tengo una hija de ocho años a la que también le gusta el fútbol. Cuando se de esto, empezaré a entrenar, luego ir a casa, hacer tareas, entrenamientos en la tarde y también tengo que trabajar por las noches. Trato de cuidarme lo más posible para evitar contagios.

Cuando estuviste embarazada, ¿pasó por tu cabeza retirarte del fútbol?

No. Al contrario, he jugado hasta los tres meses en un campeonato y luego entrenaba (como DT) hasta lo último en Cantera, con la Academia, con panza y todo. Gracias a Dios, mi parto fue natural, así que pude recuperarme rápido, pero no fue fácil volver a tener mi misma potencia. El estado físico me cambio un montón y para los Panamericanos en 2019 no estuve en mi mejor momento; no pensé en retirarme pero sí en darle una pausa porque el fútbol femenino te da ganas de decir hasta aquí nomás.

Tienes que dejar muchas cosas; es mucho sacrificio y no es retribuido. Ahora quiero jugar todo lo que me queda de tiempo y espero estar para la Copa América el próximo año con la selección. Toca cuidarme para lo que viene, microciclos, Alianza y Copa Libertadores.

Una última... un mensaje al hincha blanquiazul

Creo que ha sido el momento preciso, con este tema (pandemia). Los hinchas están más cercanos a nosotras y en verdad les quiero agradecer a todos los hinchas de Lima, provincia y extranjero, por el apoyo incondicional que tienen con nosotros. Primera vez que sentimos esa hinchada tan cercana. El hecho que nos esperen en las afueras del estadio... esa sensación es hermosa. Vemos un montón de hinchas en todo lado, es admirable. Nosotros vamos a retribuirles de la mejor manera con el campeonato. Queremos elevar esa copa e ir a la Libertadores

