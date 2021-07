WWE: Daniel Bryan habría fichado por AEW

WWE ha tenido semanas agitadas con la realización y las repercusiones del Money in the Bank 2021, evento que se llevó a cabo el domingo pasado en Texas. Sin embargo, AEW ha acaparado las portadas en los últimos días porque medios locales reportaron que Daniel Bryan se incorporaría en sus filas.

All Elite Wrestling se ha hecho con varias superestrellas que fueron despedidos por la WWE o que pidieron su liberación, tal como Rusev, ahora Miro, Christian Cage, The Revival, ahora FTR, Andrade y el reciente fichaje, Aleister Black. Ahora, la compañía de Tony Khan tendría un as bajo la manga y se trataría del recordado ‘American Dragon’.

Daniel Bryan no pudo con Roman Reigns y perdió la chance de obtener el título Universal. Foto: WWE

Daniel Bryan apareció por última vez en WWE el pasado 30 de abril en un episodio de SmackDown , cuando perdió con Roman Reigns por el Campeonato Universal. Este combate tenía como estipulación que, si el líder del ‘Yes Movement’ perdía, nunca más tendría que aparecer en la marca azul.

Desde dicha fecha, Bryan no ha aparecido en el ring y, según revelaron páginas especializadas de lucha libre, los creativos de WWE no tendrían planes algunos para incluirlo en alguna rivalidad ni de su vuelta. El portal BodySlam indicó AEW habría aprovechado esta incertidumbre para hacerse con los servicios del mítico luchador.

Daniel Bryan participará este domingo en WWE Money in the Bank 2020. Foto: WWE

Del mismo modo, indican que su contrato incluiría posibles combates con otras marcas como NJPW o Impact Wrestling , tal y como se ha visto con los casos de Kenny Omega o Chris Jericho. Además, tendría menos días de trabajo, a diferencia de su etapa en WWE y esto sería un indicador fundamental para su decisión, pues pasaría más tiempo con su familia.

