A pocas horas para la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, la delegación de República Checa que competirá en el evento perdió a cuatro de sus atletas luego de que se confirmaran resultados positivos para coronavirus en las pruebas de descarte realizadas.

Este jueves, Marketa Nausch Slukova (vóley playa) y Michal Schlegel (ciclismo) se sumaron a una lista que integraban Pavel Sirucek (tenis de mesa), Ondrej Perusic (vóley playa), el entrenador Simon Nausch y el médico Vlastimil Voracek, cuyo caso fue el primero en anunciarse a su llegada a Tokio.

“No sé qué decir, estoy absolutamente decepcionada”, manifestó a través de un comunicado Nausch Slukova. La baja de la voleibolista supone también la descalificación de Barbora Hermannova, con quien iba a hacer pareja durante la competencia.

Marketa Naush es el último caso positivo confirmado en República Checa. Foto: Facebook

La prensa de República Checa especuló con que el origen de este brote estaría relacionado con el médico Voracek, quien, de acuerdo con declaraciones del primer ministro Andrej Babis, no se hallaba vacunado.

“No me gusta en absoluto, no sé lo que ha podido pasar. Intentamos persuadir a la gente para que se vacune y el médico no lo estaba. Es injusto para los deportistas”, expresó el funcionario.

Comité Olímpico Checo anuncia investigación

El Comité Olímpico Checo (COV) decidió abrir una investigación para determinar responsabilidades en la contaminación que afectó a los deportistas que viajaron en vuelo chárter desde Praga a Tokio el último 16 de julio.

En medio de este anuncio, el jefe de la delegación checa, Martin Doktor, aseguró que están tomando todas las medidas necesarias para frenar los contagios. “La situación es seria, pero desde que se detectó el problema, hemos hecho todo lo posible para detener la propagación”, declaró.

Con información de AFP

