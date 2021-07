Peñarol vs. Nacional será una edición más del clásico uruguayo que se jugará este jueves 22 de julio por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2021. (ver Peñarol vs. Nacional online gratis) El duelo entre el Carbonero y el Bolso está programado para las 7.30 p. m. (hora peruana) en el estadio Campeón del Siglo y contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de ESPN para toda Sudamérica y DirecTV Sports .

También puedes seguir el minuto a minuto del Peñarol vs. Nacional en la web de La República Deportes. Precisamente, en esta nota encontrarás todas las incidencias del clásico uruguayo.

Peñarol sacó una importante victoria en el partido de ida. El Carbonero se impuso en el Gran Parque Central por 2-1 con goles de Agustín Canobbio y Valentín Rodríguez, mientras que Gonzalo Bergessio anotó el descuento que le dio vida a Nacional para el duelo de vuelta.

Peñarol vs. Nacional: ficha del partido

Partido Peñarol vs. Nacional ¿Cuándo juegan? Jueves 22 de julio ¿Dónde? Campeón del Siglo ¿A qué hora? 7.30 p. m. ¿En qué canal? ESPN, DirecTV Sports

A qué hora juegan Peñarol vs. Nacional

Uruguay: 9.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p.m.

México: 7.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

En qué canal ver Peñarol vs. Nacional

Argentina: ESPN, DirecTV Sports

Bolivia: ESPN, DirecTV Sports

Brasil: CONMEBOL TV, NOW NET e Claro

Chile: ESPN, DirecTV Sports

Colombia: ESPN, DirecTV Sports

Ecuador: ESPN, DirecTV Sports

Paraguay: ESPN, DirecTV Sports

Perú: ESPN, DirecTV Sports

Uruguay: ESPN, DirecTV Sports

Venezuela: ESPN, DirecTV Sports

¿Dónde ver Peñarol vs. Nacional EN VIVO ONLINE vía ESPN?

DirecTV

Argentina: canal 621 (SD) y 1621 (HD)

Chile: canal 621 (SD) y 1621 (HD)

Colombia: canal 621 (SD) y 1621 (HD)

Ecuador: canal 621 (SD) y 1621 (HD)

Perú: canal 621 (SD) y 1621 (HD)

Uruguay: canal 621 (SD) y 1621 (HD).

Movistar TV

Colombia: canal 483 (SD) y 884 (HD)

Perú (satélite): canal 483 (SD) y 884 (HD)

Perú (cable): canal 504 (SD) y 740 (HD)

Venezuela: canal 483 (SD).

Claro TV

Colombia (satélite): canal 510 (SD) y 540 (HD)

Colombia (cable): canal 511 (SD) y 1511 (HD)

Paraguay (satélite): canal 63 (SD) y 124 (HD)

Perú (satélite): canal 36 (SD) y 1711 (HD)

Perú (cable): canal 65 (SD) y 523 (HD).

Tigo

Bolivia (cable): canal 508 (SD) y 701 (HD)

Paraguay: canal 103.

Simple TV

Venezuela: canal 621 (SD) y 1621 (HD).

¿Dónde ver Peñarol vs. Nacional en DirecTV Sports?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo puedo activar DirecTV Go en mi Android TV?

Desde tu televisor ingresa a la App Store de Google

Ve a la opción búsqueda y escribe DirecTV Go

Seleccione la opción descargar e instálalo

Abre la app y sigue los pasos de activación que se presentan en la pantalla.

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder entra a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO así seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

¿Cómo funciona DirecTV Go?

DIRECTV GO es un servicio de streaming OTT (over-the-top) que ofrece una completa oferta de programación online incluyendo canales en vivo, contenido On Demand, transmisiones deportivas en exclusiva, paquetes Premium y el mejor entretenimiento de DIRECTV.

¿Cuánto cobra DirecTV Go en Perú?

Tarifa promocional de S/ 89 soles al mes por cinco meses. La afiliación al pago automático con tarjeta de crédito deberá mantenerse durante el plazo de vigencia de la promoción. Culminado el período promocional, se pagará la tarifa regular de S/162 soles (incluye DIRECTV Garantía S/ 13).

¿Cómo ver Peñarol vs. Nacional EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión de este clásico uruguayo Peñarol vs. Nacional por internet, sintoniza la señal de ESPN Play, servicio de streaming de la cadena ESPN. En caso de que no tengas acceso al mismo, puedes ingresar a la cobertura ONLINE de La Rpeública Deportes, con la narración de las mejores jugadas y el marcador actualizado minuto a minuto con videos de los goles.

Peñarol vs. Nacional: últimos enfrentamientos

Nacional 1-2 Peñarol | 15.07.21

Nacional 2-0 Peñarol | 04.07.21

Peñarol 0-0 Nacional | 03.02.21

Peñarol 3-2 Nacional | 13.12.20

Nacional 1-1 Peñarol | 09.08.20.

Peñarol vs. Nacional: posibles alineaciones

Peñarol: Kevin Dawson - Giovanni González, Fabricio Formiliano, Gary Kagelmacher, Joaquín Piquerez - Jesús Trindade, Walter Gargano - Agustín Canobbio, Pablo Ceppelini, Facundo Torres, Agustín Álvarez. DT: Mauricio Larriera.

Nacional: Sergio Rochet - Camilo Cándido, Armando Méndez, Guzmán Corujo, Mathías Laborada - Joaquín Trasante, Felipe Carballo, Alfonso Trezza - Leandro Fernández, Gonzalo Bergessio, Brian Ocampo. DT: Alejandro Cappuccio.

