Nacional vs. Peñarol EN VIVO se miden HOY en el estadio Campeón del Siglo por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2021. La transmisión de este clásico uruguayo estará a cargo de ESPN a partir de las 7.30 p. m. (hora de Perú) y 9.30 p. m. (hora de Uruguay).

Para que no te pierdas de este y otros partidos de la Sudamericana, puedes revisar la cobertura ONLINE de La República Deportes, donde encontrarás las formaciones iniciales de cada equipo, el relato minuto a minuto de las mejores jugadas y la recopilación en video de los goles.

Nacional vs. Peñarol: ficha del partido

Partido Nacional vs. Peñarol ¿Cuándo juegan? Hoy, jueves 22 de julio ¿A qué hora? 7.30 p. m. (Perú), 9.30 p. m. (Uruguay) ¿Dónde? Estadio Campeón del Siglo ¿En qué canal? ESPN

¿A qué hora juegan Nacional vs. Peñarol?

Uruguay: 9.30 p. m.

Costa Rica: 6.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p.m.

México: 7.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Estados Unidos: 7.30 p. m. (ET) / 4.30 p. m. (PT)

Paraguay: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (viernes 23).

Nacional tiene la obligación de lograr como visitante lo que no pudo hacer como local en esta vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. En cancha de Peñarol, el Bolso deberá revertir el 1-2 que sufrió en la ida para avanzar de ronda en el torneo.

El Manya se quedó con el primer episodio de este clásico gracias a los goles de Agustín Canobbio y Diego Rodríguez. El veterano Gonzalo Bergessio, en la agonía del encuentro, marcó el descuento que le da esperanzas al conjunto de Alejandro Cappuccio, aunque de todas formas necesita una victoria por dos goles o más para clasificar.

Nacional vs. Peñarol: alineaciones probables

Nacional: Sergio Rochet; Armando Méndez, Guzmán Corujo, Nicolás Marichal, Camilo Cándido; Felipe Carballo, Emiliano Martínez, Maximiliano Cantera; Brian Ocampo, Gonzalo Bergessio, Leandro Fernández.

DT: Alejandro Cappuccio.

Peñarol: Kevin Dawson; Giovanni González, Fabricio Formiliano, Gary Kagelmacher, Joaquín Piquerez; Walter Gargano, Jesús Trindade; Agustín Canobbio, Pablo Cepellini, Facundo Torres; Agustín Álvarez Martínez.

DT: Mauricio Larriera.

¿En qué canal ver Nacional vs. Peñarol?

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN

Brasil: CONMEBOL TV, NOW NET e Claro

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT

España: DAZN

¿Dónde sintonizar Nacional vs. Peñarol vía ESPN?

DirecTV

Argentina: canal 621 (SD) y 1621 (HD)

Chile: canal 621 (SD) y 1621 (HD)

Colombia: canal 621 (SD) y 1621 (HD)

Ecuador: canal 621 (SD) y 1621 (HD)

Perú: canal 621 (SD) y 1621 (HD)

Uruguay: canal 621 (SD) y 1621 (HD).

Movistar TV

Colombia: canal 483 (SD) y 884 (HD)

Perú (satélite): canal 483 (SD) y 884 (HD)

Perú (cable): canal 504 (SD) y 740 (HD)

Venezuela: canal 483 (SD).

Claro TV

Colombia (satélite): canal 510 (SD) y 540 (HD)

Colombia (cable): canal 511 (SD) y 1511 (HD)

Paraguay (satélite): canal 63 (SD) y 124 (HD)

Perú (satélite): canal 36 (SD) y 1711 (HD)

Perú (cable): canal 65 (SD) y 523 (HD).

Tigo

Bolivia (cable): canal 508 (SD) y 701 (HD)

Paraguay: canal 103.

Simple TV

Venezuela: canal 621 (SD) y 1621 (HD).

¿Cómo ver ONLINE Nacional vs. Peñarol?

Para que no te pierdas la transmisión de este clásico uruguayo Nacional vs. Peñarol por internet, sintoniza la señal de ESPN Play, servicio de streaming de la cadena ESPN. En caso de que no tengas acceso al mismo, puedes ingresar a la cobertura ONLINE de La Rpeública Deportes, con la narración de las mejores jugadas y el marcador actualizado minuto a minuto con videos de los goles.

¿Dónde juegan Nacional vs. Peñarol?

El Estadio Campeón del Siglo, recinto deportivo propiedad del Club Atlético Peñarol, será el escenario donde se llevará a cabo este encuentro.

Nacional vs. Peñarol: últimos clásicos

Nacional 1-2 Peñarol | 15.07.21

Nacional 2-0 Peñarol | 04.07.21

Peñarol 0-0 Nacional | 03.02.21

Peñarol 3-2 Nacional | 13.12.20

Nacional 1-1 Peñarol | 09.08.20.

