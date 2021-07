Los Juegos de las sonrisas apagadas por una mascarilla

Los rigurosos procedimientos a los que somos sometidos todos los extranjeros, ni bien ponemos un pie en suelo japonés, son insuficientes para controlar un virus que se interpuso desde que vio la luz en el certamen deportivo que se lleva a cabo en medio de protocolos que se contradicen entre sí.

Cuatro pruebas COVID (saliva) consecutivas, autocontrol a través de una aplicación (OCHA) — que más de uno no logró descargar con éxito—, una cuarentena de tres días que se cumple a medias y catorce sin poder desviarte del camino de tu hotel al centro de prensa fueron algunos de los controles a los que somos sometidos los hombres de prensa, pero todo se interrumpe en el bus de la organización camino al centro de medios. Los voluntarios, que en muchos casos solo hablan su idioma natal e intentan hacerse entender con frases sueltas en inglés —siempre amables—, no logran control en el aforo de este transporte que termina recordándonos al transporte peruano en hora punta. ¿La Villa Olímpica? Es una historia distinta, pues los deportistas deben llegar a Tokio con cinco días de anticipación a su competencia y pueden salir de la sede para iniciar sus entrenamientos con miras a su debut. Ya se han registrado positivos, pero es o no es suficiente para poner en peligro los Juegos Olímpicos, por lo menos no por ahora.

La competencia ya se inició y todo está listo para la inauguración (el 23 de julio en el Estadio Olímpico) que esperemos sea una reivindicación a la decepción que ha generado la tecnología. Y es que la falla, en más de una página generada por Tokio 2020, ha sido constante y frustrante para muchos, eso sumado al mal funcionamiento del internet, incluso en el centro de medios.

La ausencia de público en las gradas les robará la sonrisa a estos Juegos, pero no la ilusión de que el deporte puede unirnos aun en medio de una pandemia que nos cambió la vida.

Desfile. En la ceremonia de inauguración, la delegación peruana saldrá en el puesto 163 (de 205 naciones), según el orden alfabético japonés, después de Venezuela.

