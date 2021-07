El padbol crece en Arequipa

El padbol es una disciplina que cada vez tiene más seguidores en Arequipa. Ante la falta de los campeonatos de fulbito son muchos “peloteros” que, se han reinventado y con la finalidad de tener desarrollo y esfuerzo físico, lo están jugando.

A mitad de semana, en el Centro Deportivo Ioon, terminó un campeonato que coronó como ganadores a Alexis Cornejo y Junior Chumbiray del equipo Aticha, el otro equipo llamado Jonas Brothers, tuvo a los futbolistas Gerson Valencia y Luis Pastor, ex FBC Melgar y Deportivo Binacional.

El marcador fue 5-7, 6-1, 7-6 y 6-0. En el padbol la puntación se realiza como en los partidos de tenis, es decir que cada jugada ganada se suma como 15, luego 30, seguidamente 40 y recién se suma un punto. Por eso es que la reñida final duró casi dos horas.

Diego Rodríguez es uno de los promotores de esta actividad deportiva que tuvo sus inicios Argentina, hace dos años, ahora en Sudamérica se practica en Chile y Bolivia. En el Perú la ciudad pionera en su difusión es Arequipa contando con dos sedes para su práctica, una en la avenida Pumacahua en Cerro Colorado y otra en la avenida Dolores en Bustamante y Rivero.

“Es un deporte de fusión en el cual se mezcla el fútbol tenis con el frontón utilizando solo los pies. Se juega en una especie de cajón con paredes de vidrio que obviamente resisten el impulso de la pelota número 4, un poco más pequeña y con menos bote con respecto a la que se utiliza en los tradicionales partidos de fulbito”, explica Rodríguez.

Para jugar padbol no se necesita indumentaria especial, damas y varones pueden presentarse como si fueran a jugar una “pichanga” en la cancha del barrio. “Se forman dos equipos de dos y la idea es pasar la pelota a la otra cancha procurando que de dos botes. La pelota debe pasar al campo contrario con tres movimientos. El secreto es saber aprovechar las paredes para crear dificultad en los rivales”.

Luis Pastor demostró su talento para el fútbol en varios clubes de la región. Hoy es uno de los principales exponentes del padbol porque no soportaba la idea de quedarse en casa sin hacer ejercicio físico. “Es una gran forma de hacer deporte y mantenerse saludable. He visto que mejora tu capacidad de reacción porque la pelota va rápido cuando rebota en las paredes. Creo que, inclusive los que no son futbolistas, pueden iniciar su práctica, con ganas y una pelota se pueden hacer maravillas”.

Esta disciplina ha mostrado un considerable crecimiento en la ciudad de Arequipa a pesar de las restricciones por la pandemia y el letargo en el que cayeron muchos deportistas. El próximo 9 de agosto se jugará el torneo denominado Copa Arequipa que debe reunir a 32 equipos, no hay categorías por edades, es decir que todos los que consideren tener habilitada con la pelota y buen físico pueden inscribirse en la página de Ioon que lanzará próximamente la convocatoria y estimulará a los mejores con premios.

“Estamos promoviendo el padbol permitiendo que los interesados puedan utilizar las canchas y empiecen a conocer sus habilidades. Hay muchas facilidades y por eso los invitamos a nuestras sedes de Ioon”, concluyó Rodríguez.