Ana Cecilia Aróstegui: revelan audios de exseleccionada como líder de organización criminal

Ana Cecilia Aróstegui, recordada por representar a Perú con el equipo nacional de vóley, fue capturada por la Policía por estar involucrada en una organización criminal que cobraba para dar facilidades a pacientes que necesitaran una cama UCI.

El noticiero de América Televisión difundió conversaciones en las que se demostraría que la exvoleyvolista era cabecilla de Los Ángeles Negros, banda que estaría conformada por nueve personas, entre estas su hijo.

“Bueno, prácticamente ya está ubicada la cama, la intubación y todo para poder hacerlo en el transcurso de las horas, pero tú sabes cómo es, no se maneja si no se adelanta, si no se paga, tú sabes cómo es esta situación, ¿no?”, se le escucharía decir a Ana Cecilia Aróstegui, quien además es esposa del entrenador y exfutbolista Juan Carlos Bazalar.

Familiar de un paciente con COVID-19 denunció a la organización criminal en la que Aróstegui participaría como líder. Además, el mismo informe asegura que desempeñaba el cargo de tesorera de la ONG Donantes de Esperanza.

En otra conversación, Ana Cecilia Aróstegui comenta de la cercanía que tiene en el hospital Almenara. “Yo he vivido mucho tiempo prácticamente con toda la gente de Almenara porque toda mi familia ha sido tratada ahí y mis familiares trabajan ahí” , se escucha.

La Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios investiga a la exdeportista peruana y a su hijo debido a que se presentaron depósitos a su nombre.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.