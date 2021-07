Barcelona SC vs. Vélez Sarsfield EN VIVO juegan a partir de las 5.15 p. m. (hora peruana y ecuatoriana) y 7.15 p. m. (hora argentina) por el duelo de vuelta de los octavos de final en la Copa Libertadores 2021. El partido de hoy se disputará en el Estadio Monumental Isidro Romero Carbo, con transmisión a cargo de ESPN y Facebook Watch.

Para que no te pierdas este y otros partidos de la Libertadores, ingresa a la cobertura ONLINE de La República Deportes, donde encontrarás las formaciones iniciales de cada equipo y el marcador actualizado minuto a minuto.

Barcelona SC vs. Vélez Sarsfield por ESPN 2

Narración: Jorge Barril

Comentarios: Sebastián Domínguez

Barcelona SC vs Vélez Sarsfield vía ESPN 2. Foto: Puntaje Ideal

Barcelona SC vs. Vélez: ficha del partido

Partido Barcelona SC vs. Vélez ¿Cuándo juegan? Miércoles 21 de julio ¿A qué hora? 5.15 p. m. (hora peruana y ecuatoriana) y 7.15 p. m. (hora argentina) ¿Dónde? Estadio Monumental Banco Pichincha ¿En qué canal? ESPN y Facebook Watch.

¿A qué hora ver el Barcelona SC vs. Vélez por Copa Libertadores?

Ecuador: 5.15 p. m.

Argentina: 7.15 p. m.

Brasil: 7.15 p. m.

Colombia: 5.15 p. m.

México: 5.15 p. m.

Perú: 5.15 p. m.

Bolivia: 6.15 p. m.

Chile: 6.15 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 6.15 p. m.

Paraguay: 6.15 p. m.

Venezuela: 6.15 p. m.

Uruguay: 7.15 p. m.

España: 12.15 a. m. (jueves 22).

Barcelona SC vs. Vélez: canales de transmisión

Argentina: ESPN 2

Bolivia: ESPN 2

Chile: Fox Sports 1 Chile

Colombia: ESPN 2

Ecuador: ESPN 2

Costa Rica: Claro Sports, Marca Claro

México: Claro Sports, Marca Claro

Paraguay: ESPN 2

Perú: ESPN 2

Uruguay: ESPN 2

Venezuela: ESPN 2

Estados Unidos: beIN SPORTS

España: DAZN 4, DAZN.

¿Dónde sintonizar Barcelona SC vs. Vélez vía ESPN 2?

DirecTV

Argentina: canal 622 (SD) y 1622 (HD)

Colombia: canal 622 (SD) y 1622 (HD)

Ecuador: canal 622 (SD) y 1622 (HD)

Perú: canal 622 (SD) y 1622 (HD)

Uruguay: canal 622 (SD) y 1622 (HD).

Movistar TV

Colombia: canal 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (satélite): canal 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (cable): canal 506 (SD) y 741 (HD)

Venezuela: canal 485 (SD).

Claro TV

Colombia: canal 510 (SD) y 1510 (HD)

Ecuador: canal 90 (SD) y 590 (HD)

Perú: canal 64 (SD) y 521 (HD).

Tigo

Bolivia: canal 510 (SD) y 702 (HD)

Colombia: canal 26 (SD) y 246 (HD)

Paraguay: canal 104.

Simple TV

Venezuela: canal 622 (SD) y 1622 (HD).

¿Cómo ver Barcelona SC vs. Vélez ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión por internet del partido Barcelona SC vs. Vélez, puedes sintonizar la señal de ESPN Play, servicio de streaming de la cadena ESPN, o ver el duelo gratis vía Facebook Watch, que pasará el partido para todos los países de Sudamérica (excepto Argentina y Brasil). En caso de que no tengas acceso a ninguna de estas dos opciones, puedes mantenerte informado con el marcador actualizado minuto a minuto desde La República Deportes.

