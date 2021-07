Sporting Cristal vs. Arsenal EN VIVO se enfrentan en el Estadio Julio Humberto Grondona por la vuelta de los octavos de final en la Copa Sudamericana 2021. La transmisión del partido de hoy estará a cargo de DirecTV Sports en Perú desde las 5.15 p. m. y vía ESPN 3 en Argentina a partir de las 7.15 p. m. Puedes mantenerte informado del desarrollo de este compromiso a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes, con el relato minuto a minuto de las mejores jugadas, el marcador actualizado con videos de los goles y el mejor resumen con el resultado final al término del cotejo.

Sporting Cristal vs. Arsenal: ficha del partido

Partido Sporting Cristal vs. Arsenal ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 21 de julio ¿A qué hora? 5.15 p. m. (Perú), 7.15 p. m. (Argentina) ¿Dónde? Estadio Julio Humberto Grondona ¿En qué canal? DirecTV Sports, ESPN 3

¿A qué hora ver Sporting Cristal vs. Arsenal?

Perú: 5.15 p. m.

Argentina: 7.15 p. m.

Colombia: 5.15 p. m.

Ecuador: 5.15 p.m.

México: 5.15 p. m.

Bolivia: 6.15 p. m.

Chile: 6.15 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 6.15 p. m.

Paraguay: 6.15 p. m.

Venezuela: 6.15 p. m.

Brasil: 7.15 p. m.

Uruguay: 7.15 p. m.

España: 12.15 a. m. (jueves 22).

Esperanzado en el milagroso triunfo por la mínima que consiguió como local en el duelo de ida, Sporting Cristal intentará hacer valer su ventaja cuando visite a Arsenal de Sarandí en busca del pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2021.

El conjunto rimense sufrió mucho en el primer cruce de esta llave, pues recién a los 90 minutos pudo igualar el marcador con un gol de penal de Alejandro Hohberg. El mismo jugador, ocho minutos después, aprovechó un buen ataque para firmar su doblete y sentenciar la agónica victoria por 2-1.

El conjunto del Viaducto, por su parte, está obligado a ganar si quiere avanzar a la siguiente ronda. Solo un marcador de 1-0 o un triunfo por más de dos goles le sirve, pues en caso de imponerse por 3-2 o 4-3, la regla del gol visitante favorece a los rimenses.

Sporting Cristal solamente ha podido vencer como visitante una vez por Sudamericana: fue en la edición 2009, cuando goleó 3-0 en Chile a la Unión Española. Arsenal, en tanto, ya ha cedido puntos en casa durante este certamen: por fase de grupos, igualó 0-0 con Ceará.

¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs. Arsenal?

Argentina: ESPN 3

Brasil: CONMEBOL TV, NOW NET e Claro

Chile: DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports

Ecuador: DirecTV Sports

Paraguay: ESPN 3

Perú: DirecTV Sports

Uruguay: ESPN 3

Venezuela: DirecTV Sports.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs. Arsenal ONLINE?

La transmisión por internet del partido Sporting Cristal vs. Arsenal estará a cargo de ESPN Play y DirecTV GO, servicios de streaming con los cuales se puede acceder a la programación de ESPN y DirecTV Sports, respectivamente. En caso de que no tengas acceso a ninguno de estos, puedes mantenerte informado con la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te llevará el minuto a minuto y los videos de los goles.

Sporting Cristal vs. Arsenal: alineaciones probables

Sporting Cristal: Alejandro Duarte; Jhilmar Lora, Omar Merlo, Gianfranco Chávez y Nilson Loyola; Horacio Calcaterra, Jesús Castillo; Irven Ávila, Christofer Gonzales, Alejandro Hohberg; Marcos Riquelme.

DT. Roberto Mosquera

Arsenal: Alejandro Medina; Gastón Benavídez, Mateo Carabajal, Gastón Suso, Emiliano Papa; Valentín Larralde, Leonel Picco, Juan Andrada, Nicolás Castro; Nicolás Mazzola, Alan Ruiz, Lucas Albertengo.

DT. Sergio Rondina

Sporting Cristal vs. Arsenal: estadio

El escenario de este compromiso será el Estadio Julio Humberto Grondona, también conocido como El Viaducto, recinto deportivo propiedad del Arsenal Fútbol Club, ubicado en la localidad de Sarandí, Buenos Aires.

Sporting Cristal, últimos partidos

Cantolao 2-4 Sporting Cristal | 17.07.21

Sporting Cristal 2-1 Arsenal | 14.07.21

Sporting Cristal 2-0 Unión Comercio | 04.07.21.

Arsenal, últimos partidos

Arsenal 1-1 San Lorenzo | 18.07.21

Sporting Cristal 2-1 Arsenal | 14.07.21

Arsenal 3-1 Bolívar | 27.05.21.

