Durante el Campeonato de Europa de balonmano playa, la selección noruega femenina decidió protestar contra el código de vestimenta que exige que lleven bikinis para competir, por ser una norma machista que las sexualiza; además de ser una indumentaria que perjudica el desempeño de las deportistas y que, en sus palabras, las hace sentir incómodas.

Por eso, el equipo nórdico se enfrentó a la selección española por el bronce luciendo mallas, para llamar la atención sobre esta regla que en el caso del vóley playa se abolió en los Juegos Olímpicos de Londres. “Pensaba que estas cosas ya no pasaban”, indicó la exjugadora noruega de voleibol Merita Berntsen Mol a El periódico.

Desde el inicio del campeonato europeo, las competidoras noruegas habían decidido no ajustarse al código de vestimenta, pero recibieron muchas presiones. “Primero nos dijeron que recibiríamos una multa de 50 euros por persona y partido, lo que supondría una sanción de 5.000 euros. Y respondimos que de acuerdo”, detalló su capitana, Katinka Haltvik, a la radiotelevisión pública noruega (NRK).

Sin embargo, luego las advertencias se intensificaron. “Nos dijeron que la cantidad podría aumentar en cada partido y nos amenazaron con otras penalizaciones sin especificar. Justo antes del primer partido nos advirtieron que seríamos descalificadas, así que nos vimos forzadas a jugar con bikini ”, agregó con frustración Haltvik. La EHF confirmó lo relativo a las multas a El periódico, pero negó amenazar con expulsar al equipo europeo.

Noruega, con el apoyo de Suecia, ya habían mostrado su disconformidad con la vestimenta antes de este campeonato de balonmano playa, pero la Federación Europea de Balonmano (EHF) defendió el reglamento. En este a los hombres se les pide “camisetas sin mangas y ajustadas” y en la parte inferior “pantalones cortos, siempre que no sean muy holgados”, además estos “pueden ser más largos, pero deben quedar 10 centímetros por encima de la rótula”.

En el caso de las mujeres hay más requisitos: “Los tops femeninos (un diseño con el estómago al descubierto) deben ser también ajustados, con sisas ampliamente recortadas por la espalda”. Y en la parte inferior “las jugadoras deben llevar bikinis inferiores con talla ajustada y corte en ángulo ascendente hacia la parte superior de la pierna. El lado ancho debe ser de un máximo de 10 centímetros”.

El presidente de la federación noruega, Kåre Geir Lio, dijo que en este aspecto las deportistas tienen todo su apoyo y contó que desde hace años una comisión viene tratando de que se modifique esta normativa en varios congresos de la EHF, pero todavía no hay respuesta a sus pedidos.

Por su lado, el seleccionador galo Valérie Nicolas ha señalado que “si nada ha cambiado antes del próximo campeonato”, él mismo incentivará a que sus competidoras vistan como se sientan más cómodas.

“Hemos perdido jugadoras por culpa de la vestimenta. Ellas me dicen que no se sienten a gusto, que se sienten desnudas y observadas. Este es un deporte con mucho movimiento y el bikini entorpece. [...] También supone un problema en relación con la menstruación, por no hablar de la religión”, expresó Valérie Nicolas.