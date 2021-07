Juan Carlos Bazalar: esposa e hijo detenidos por caso Los Ángeles Negros

En horas de la madrugada del miércoles 21 de julio del 2021, la Policía Nacional detuvo a nueve integrantes de la banda Los Ángeles Negros, que se dedicaba a lucrar con la promesa de una cama UCI en el hospital Almenara. Entre los implicados se encuentran el hijo y la esposa del exfutbolista Juan Carlos Bazalar.

Ana Cecilia Aróstegui, exintegrante de la selección de vóley nacional, figura como parte de la tesorería de la ONG Donantes de Esperanza y era una de las receptoras del dinero. Según las investigaciones, ella solicitó un monto de S/ 85.000 a una persona que tenía un familiar que requería ser trasladado a una cama UCI a causa del coronavirus.

Luego de presionar y negociar el monto de la operación, el cual fue reducido a S/ 82.000, la exvoleibolista recibió un desembolso de S/ 35.000 por medio de la cuenta de su hijo Sebastián Bazalar Aróstegui .

Desde la cuenta de Sebastián Bazalar también se hicieron transferencias a las cuentas de su propia madre y del esposo de Iradia Vanessa Muñoz, quien también está implicado en el caso.

El hermano del agraviado falleció finalmente en la madrugada del 18 de marzo de este año sin haber ingresado a una cama UCI. Por esta razón, el afectado realizó la denuncia ante las autoridades aportando como pruebas los chats y los comprobantes de las operaciones bancarias.

Hasta el momento, Juan Carlos Bazalar no ha sido mencionado en las investigaciones y no ha brindado declaraciones sobre el tema. A su vez, su hijo mayor, Alonso Bazalar, vive actualmente en Trujillo y no tiene relación con el caso.

Al ser interrogado sobre el tema, el futbolista indicó: “Estoy lejos del tema, prefiero no hablar de esta situación, que ya la están manejando allá y no me quiero meter, la verdad”.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.