Defensa y Justicia vs. Flamengo EN VIVO se enfrentan en el estadio Nacional Mané Garrincha por la vuelta de octavos de final en la Copa Libertadores 2021. La transmisión de este partido de hoy estará a cargo de la señal de ESPN 2 a partir de las 7.30 p. m. (hora de Perú) y 9.30 p. m. (hora de Argentina y Brasil).

Para que no te pierdas este y otros partidos de la Libertadores, puedes revisar la cobertura ONLINE de La República Deportes, con las alineaciones confirmadas de cada equipo, el marcador actualizado minuto a minuto y el resumen con lo más destacado tras el pitazo final.

Defensa y Justicia vs. Flamengo: ficha del partido

Partido Defensa y Justicia vs. Flamengo ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 21 de julio ¿A qué hora? 7.30 p. m. (Perú), 9.30 p. m. (Argentina y Brasil) ¿Dónde? Estadio Mané Garrincha ¿En qué canal? ESPN 2

¿A qué hora juegan Defensa y Justicia vs. Flamengo?

Argentina: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

México: 7.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (jueves 22).

Defensa y Justicia tiene la dura tarea de conseguir una victoria a domicilio sobre Flamengo para avanzar en la Copa Libertadores 2021. En el primer cruce de la llave entre ambos por octavos de final, el Halcón no supo aprovechar su localía y cayó por la mínima.

Para conseguir el histórico pase a cuartos de final, los pupilos de Sebastián Beccacece deben sacar una diferencia de dos o más goles, o bien vencer por un solo tanto, pero anotando al menos dos. El Mengao deberá estar alerta si no quiere volver a ser eliminado en esta ronda por un club argentino, como le pasó el año pasado contra Racing.

¿En qué canal ver Defensa y Justicia vs. Flamengo?

Argentina: ESPN 2

Brasil: CONMEBOL TV, NOW NET e Claro

Chile: Fox Sports 1

Colombia: ESPN 2

Ecuador: ESPN 2

Paraguay: ESPN 2

Perú: ESPN 2

Uruguay: ESPN 2

Venezuela: ESPN 2.

¿Cómo ver ONLINE Defensa y Justicia vs. Flamengo?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Defensa y Justicia vs. Flamengo por internet, puedes sintonizar la señal de ESPN Play, servicio de streaming de la cadena ESPN. En caso de que no tengas acceso al mismo, ingresa a la web de La República Deportes, donde encontrarás la cobertura ONLINE con el marcador minuto a minuto del encuentro, así como la recopilación de los goles.

Defensa y Justicia, últimos partidos

Huracán 2-1 Defensa y Justicia | 18.07.21

Defensa y Justicia 0-1 Flamengo | 14.07.21

Defensa y Justicia 1-1 Ind. del Valle | 27.05.21.

Flamengo, últimos partidos

Bahía 0-5 Flamengo | 18.07.21

Defensa y Justicia 0-1 Flamengo | 14.07.21

Flamengo 2-1 Chapecoense | 11.07.21.

¿Dónde juegan Defensa y Justicia vs. Flamengo?

La sede para este encuentro copero será el Estadio Mané Garrincha, ubicado en la capital Brasilia, que fue uno de los escenarios empleados para la reciente Copa América 2021.

Defensa y Justicia vs. Flamengo: alineaciones probables

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain, Matías Rodríguez, Franco Paredes, Adonis Frías, Tomás Cardona, Alexis Soto, Raúl Loaiza, Tomás Escalante, Carlos Rotondi, Walter Bou y Gabriel Hachen.

DT: Sebastián Beccacece.

Flamengo: Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Thiago Maia, Filipe Luis, Willian Arao, Diego, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique y Gabriel Barbosa.

DT: Renato Gaúcho.

