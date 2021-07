VER Arsenal vs. Sporting Cristal EN VIVO y ONLINE se enfrentan este miércoles 21 de julio por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2021. El encuentro entre argentinos y celestes se llevará a cabo desde las 5.15 p. m. en el estadio Julio Humberto Grondona y contará con TRANSMISIÓN de DirecTV Sports y ESPN 3 para Sudamérica , mientras que ESPN Play lo hará vía streaming online.

La transmisión por internet del partido Sporting Cristal vs. Arsenal estará a cargo de ESPN Play y DirecTV GO, servicios de streaming con los cuales se puede acceder a la programación de ESPN y DirecTV Sports, respectivamente. En caso de que no tengas acceso a ninguno de estos, puedes mantenerte informado con la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te llevará el minuto a minuto y los videos de los goles.

¿Qué necesita Sporting Cristal para pasar?

Si gana con cualquier marcador, clasificarán. El triunfo que consiguió en la ida, más una eventual nueva victoria como visitante, le permitirá a los bajopontinos sumar un total de seis puntos contra cero de su rival.

Si empata, también llegará a la siguiente ronda. Gracias al resultado del primer encuentro, Cristal conseguiría cuatro puntos frente a solo uno de Arsenal, por lo que el boleto a cuartos sería para los del Rímac.

Si pierde: tendrá que hacerlo solo por un gol y marcando dos tantos o más para clasificar. En caso de caer por 1-0, la regla del gol visitante favorece al club argentino. Una derrota 2-1 forzaría los penales, pero perder por 3-2, 4-3, 5-4, etc, les dará la clasificación a los pupilos de Roberto Mosquera por mayor cantidad de goles convertidos fuera de casa.

Partido Arsenal vs. Sporting Cristal ¿Cuándo juegan? Miércoles 21 ¿Dónde? Estadio Julio Humberto Grondona ¿A qué hora? 5.15 p. m. ¿En qué canal? ESPN 3, DirecTV Sports

A qué hora juegan Arsenal vs. Sporting Cristal

Perú: 5.15 p. m.

Argentina: 7.15 p. m.

Colombia: 5.15 p. m.

Ecuador: 5.15 p.m.

México: 5.15 p. m.

Bolivia: 6.15 p. m.

Chile: 6.15 p. m.

Paraguay: 6.15 p. m.

Venezuela: 6.15 p. m.

Brasil: 7.15 p. m.

Uruguay: 7.15 p. m.

España: 12.15 a. m. (jueves 15).

En qué canal ver Arsenal vs. Sporting Cristal

Argentina: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

Bolivia: DirecTV Sports

Brasil: NOW NET e Claro, CONMEBOL TV

Chile: DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports

Ecuador: DirecTV Sports

Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

Perú: DirecTV Sports

Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

Venezuela: DirecTV Sports.

¿Cómo hago para ver ESPN 3?

Para ver ESPN 3 EN VIVO dirígete a espn.com/watch y selecciona el evento que quieres disfrutar. Luego se mostrará una lista de proveedores de TV. Busca y selecciona fuboTV. A partir de ahí ingresa tu dirección de correo electrónico y contraseña, después haz clic en acceder con email. Listo, podrás disfrutar de la programación.

Dónde van a jugar Arsenal vs. Sporting Cristal

¿Cómo ver DirecTV Sports?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

Arsenal vs. Sporting Cristal: posibles alineaciones

Arsenal: Alejandro Medina – Gastón Benavídez, Mateo Carabajal, Gastón Suso y Emiliano Papa – Valentín Larralde, Leonel Picco o Brian Farioli, Juan Andrada y Nicolás Castro – Nicolás Mazzola o Alan Ruiz y Lucas Albertengo.

Sporting Cristal: Alejandro Duarte - Carlos Lora, Omar Merlo o Johan Madrid, Gianfranco Chávez y Nilson Loyola – Horacio Calcaterra y Jesús Castillo – Irven Ávila, Christofer Gonzales y Alejandro Hohberg - Marcos Riquelme.

