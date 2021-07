Ángelo Caro: “Las piedras que se nos crucen hay que saltarlas con ollie”

Luego de una gran sesión de skate y unos trucos nuevos bajo la manga, te sientas y exhausto observas tu tabla. Piensas algunos minutos los buenos momentos que te ha regalado el skateboarding, en las caídas, en las maniobras y en todas las etapas que aún quedan por cumplir.

Ángelo Caro es, hoy por hoy, nuestro máximo representante en el skateboarding, que por primera vez en la historia es deporte olímpico.

El chiclayano de nacimiento (21 años) logró hace unas semanas asegurar su cupo a Tokio 2021 y se convirtió en el vigésimo quinto peruano clasificado a estas olimpiadas.

En diálogo con La República, Ángelo revela cómo se prepara para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde apunta a lo más alto del podio, lo que significa representar al país y el legado que le gustaría dejar a todos los jóvenes que practican esta disciplina.

Queda poco tiempo para el inicio de los Juegos Olímpicos, ¿cómo vienes preparándote para Tokio 2020?

Seguimos entrenando con la federación hace más de un año. Venimos preparándonos con más fuerza, con este corto tiempo que queda estamos haciendo los ejercicios más específicos, tanto en lo técnico como en lo físico. Estamos súper enfocados y proyectados para la misión que se viene (Juegos Olímpicos).

¿Cómo nace esta pasión por el skateboarding?

El skateboarding lo conocí a los 10 años cuando mi hermano mayor empezó con los chicos del barrio. Probé, me gustó sentir esa adrenalina, esa velocidad con la que iba en el skate.

Gracias al skate he podido conocer bastantes cosas, como viajar, campeonatos, patrocinios, y siempre voy a estar agradecido con eso.

¿Qué significa para ti representar a Perú en una competencia como Tokio 2020? Sabiendo que el skateboarding tendrá por primera vez en su historia competencia en unas olimpiadas.

Me causa bastante orgullo. Tener la responsabilidad de representar a mi país, a la comunidad skate, estoy muy feliz de haber llegado hasta acá y sé que vamos hacer un buen papel, vamos a ir por la medalla que es la proyección por la que venimos trabajando más de un año.

Cuando te enteraste que clasificaste a Tokio 2020, ¿cómo fue tu primera reacción? ¿A quién llamaste primero?

Cuando me enteré que había clasificado llamé a mi familia, a mi novia, a mis amigos. Bueno ellos me llamaron a mí, fueron los primeros en enterarse (risas).

Fue como un suspiro de tranquilidad, porque la presión que uno vive al tener que pasar por varias clasificatorias, desde un principio tú no sabes qué va a pasar.

Vamos más de un año de clasificaciones y hemos pasado bastantes etapas, entonces al saber la noticia fue como ‘ya lo logré, ya está. Vamos a seguir para adelante que todavía falta’. Hablaba mucho con mi familia, con mi novia, siempre me tiraron la motivación para seguir adelante y nunca rendirme.

¿Cómo es un día de entrenamiento para Ángelo Caro?

Me levanto temprano, 8 de la mañana aproximadamente, tomo un jugo de frutas, luego voy a entrenar a la sede de la costa verde. Entrenamos una hora de físico y como unas tres horas de skate.

Luego, por mi cuenta, en las tardes salgo a montar un poco con mis amigos, nunca dejando el skate y los trucos de lado. Lo paso un poco más relajado, más tranquilo.

Ángelo Caro

¿Te favoreció que los Juegos Olímpicos se alargaran hasta este año?

Siempre le veo el lado bueno de las cosas, entonces cuando supe que se iba a postergar un año más dije ‘bueno un año más de entrenamiento’, entonces eso es bueno.

¿Qué fue lo más difícil de volver a entrenar tras la cuarentena?

Lo más difícil fue acostumbrarme a estar dentro de casa, porque casi todos mis días eran entrenar afuera, llegar a mi casa a almorzar y dormir.

Entonces, al estar dentro de la casa, el cuerpo me pedía hacer alguna actividad física, correr al menos, pero no se podía ni salir. He roto bastantes sillas intentando montar en mi sala (risas) y me las ingeniaba siempre para poder darle esa tranquilidad a mi cuerpo de la activación física.

Trataba de agarrar mi skate y patinar un poco en mi sala o en el patio, pero no es igual que un skate park o en las calles.

Cuando ya se pudo salir, fuimos de a poco. Mi entrenador me dijo ‘hay que ir despacio porque sino puedes lesionarte’. De a poquitos retomamos el mismo nivel de antes.

Habrá dos modalidades de competencia en Tokio 2020, Park y Street, ¿en cuál te acomodas mejor?

Yo me acomodo más en el Street. He estado compitiendo a nivel Street porque en Park no soy tan bueno. En verdad, lo practico (Park), pero justo acá en Perú recién tenemos un buen bowl de park para poder practicar, así que estoy que le doy por ese lado un poco, porque me gusta ser más completo y saber de cada cosa.

¿Tienes definidos trucos para Tokio o eso sale en el momento?

Cada skater tiene sus trucos y siempre tratamos de separar lo mejor y tenerlo bajo la manga para cuando se tiene que hacer ese truco en la competencia se realiza.

Siempre tratando de ir perfil bajo, porque no nos gusta tampoco que la gente vea todo, porque en las competencias siempre hay que ir con una estrategia.

Ángelo Caro

¿Qué tan importante es la parte psicológica?

Va mucho de la mano con lo físico. En la competencia muchas ideas se te pasan por la cabeza, los nervios, la concentración; entonces tenemos una coaching deportiva que con ella trabajamos esa parte.

¿Cuál ha sido el punto más difícil y el más importante en tu carrera?

El punto más difícil creo que ha sido dejar a mi familia, sacrificar varias cosas por las competencias. No estaba acostumbrado, siempre era montar en el skatepark y regresar a casa, estar con mamá, los abuelos, los hermanos.

De ahí, cuando tuve que competir, dejé los estudios de lado, a la familia y viajar por meses de meses a otros países que no conocía, no sabía el idioma, no sabía los lugares, entonces por esa parte fue un poco complicado hasta acostumbrarme y pude sobrellevarlo bien.

¿Qué es lo que más te apasiona de este deporte?

Lo que más me apasiona es el feeling que siento a la hora de montar skate. Por ejemplo, es otro mundo cuando me paro en el skate y monto, porque puedo sentirme tal vez mal o un poco deprimido en casa, y en vez de ver otras medidas, agarro mi skate, salgo a montar y todo se me pasa, se me olvida, estoy en mi mundo, solo el skate y yo.

¿Crees que se debería apoyar más este deporte en el Perú y apostar a preparar más jóvenes que puedan elevar el nivel competitivo?

Exactamente, en el skate en Perú hay mucho nivel. Lamentablemente, no tenemos el mismo apoyo como Estados Unidos, pero yo creo que todo esto depende nada más del apoyo que nos den porque los deportistas están ahí, siempre con las ganas, y el talento.

Yo creo que debería haber más skate parks en cada distrito, las municipalidades deberían hacer mantenimiento a los skate parks que hay. No podemos practicar por los huecos que existen, por los tubos oxidados.

El apoyo, tal vez, de más marcas que puedan ayudar a chicos que no tienen los recursos como para comprarse unas zapatillas o una tabla de skate.

¿Qué skaters sirvieron de inspiración en tu carrera?

He seguido a bastantes skaters, por ejemplo Thiago Lemos, Felipe Gustavo, Felipe Núñez, Nyjah Houston, que es el que va primer puesto actualmente y con el que voy a competir.

Siempre trato de ver el lado bueno de cada skater, así aprendo un poco de cada uno.

Nyjah es el rival a vencer.

Claro, en realidad Nyjah es uno de los mejores skaters del mundo, actualmente va primer puesto del ranking mundial, y como skater lo admiro bastante, admiro bastante su skate y la dedicación que le toma él.

Entonces es una motivación para mí el competir con él en los torneos y tenerlo a lado es una motivación para ser como uno de ellos, skaters grandes.

¿Pensabas que llegarías tan lejos haciendo lo que más te gusta?

Jamás pensé que llegaría a conocer países, tener auspicios o llegar a las olimpiadas. Siempre fue una pasión y lo tomé como un pasatiempo y siempre estaba feliz de haber montado skate, pero cuando empecé a conocer las cosas que me enseñaba el skate, viajar, competencias internacionales y todo eso, para mí fue algo nuevo y dije ‘qué bueno poder vivir de lo que me gusta’ y por ese lado estoy tranquilo y me gusta que sea así.

¿Actualmente el skate es un hobby o un trabajo?

Yo creo que es ambos, pero no trato de pensar que es un trabajo. Estoy haciendo lo mismo cuando empecé a montar skate, pararme sobre mi tabla y hacer trucos.

Solamente que ahora lo hago en otros territorios, representando a mi país y a la comunidad del skate peruano.

¿Has llegado ya a tu límite? ¿Cuáles son tus sueños y metas como atleta de este deporte?

Yo creo que no existen los límites y con el skate todavía tenemos para más. Vamos a seguir, aparte de las olimpiadas, también tengo otros planes.

Como sacar un video parte para Thrasher, tener más adelante una escuela de skate o una marca de tablas de skate.

Yo creo que mi vida va a estar relacionada con el skate porque estoy muy agradecido con todo lo que me ha dado.

Después de las olimpiadas, ¿en qué competencia vas a participar?

Se vienen los campeonatos mundiales como Street league, también bastantes campeonatos en Europa.

Nunca vamos a parar, las olimpiadas solamente es un campeonato más de todos los torneos que se vienen.

¿Qué le dirías a un niño que va cada día con su skate al skatepark? ¿Y a sus padres?

Les diría que cumplan sus sueños, a los padres que los apoyen. Siempre se necesita ese empujón de alguien para poder seguir, pero si no lo tienen que nadie les quite esas ganas.

A todos los skater, todas las piedras que se nos crucen en el camino, hay que saltarlas con ollie y seguir para adelante hasta cumplirlas.

Los sueños se hacen realidad con hechos, no solamente soñarlo, tenerlo en tu cabeza, también es realizarlo y la vida te recompensa siempre, la vida está viendo todo lo que haces y siempre te va a premiar; siempre y cuando lo hagas con ganas, pasión y con amor.

¿Qué legado te gustaría dejar para las nuevas generaciones de atletas de este deporte en Perú?

Me gustaría dejar una buena enseñanza de vida deportiva, de vida personal a todas las personas, la medalla del primer campeonato olímpico en el skate y mucha motivación para los que se vienen.

Hay bastante futuro en el skate peruano, solo espero que haya más apoyo. Que los chicos que se vienen tengan más facilidades para poder competir y seguir para adelante.

¿Tienes un objetivo fijo para Tokio 2020?

Traer la medalla de oro.

SABÍAS QUE:

Ángelo Caro es nuestro último campeón nacional (2020) y se llevó el primer Campeonato Panamericano de Skate realizado en Colombia en 2017. Su mejor racha la tuvo en 2019 cuando conquistó Europa ganando tres eventos internacionales consecutivos en República Checa, España e Inglaterra.

DATO:

Los XXXII Juegos Olímpicos se llevarán a cabo del 23 de julio al 8 de agosto, y por primera vez en la historia el skate ha sido incluido entre las disciplinas olímpicas.

