Flamengo vs. Defensa y Justicia juegan este miércoles 21 de julio por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. El encuentro, que será en el estadio Nacional de Brasilia, se podrá ver por ESPN 2 a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana).

Los brasileños llegan con ventaja a este choque de vuelta, pues en el partido de ida vencieron por la mínima diferencia . Con ello, les basta empatar para avanzar a la siguiente fase del torneo.

En la liga brasileña, el Mengao viene de golear por 5-0 al Bahía, con una gran performance de Gabriel Barosa, quien anotó un triplete y ya es el segundo goleador del equipo en la historia del campeonato.

Por su lado, el equipo argentino no contará con Juan Gabriel Rodríguez, quien no viajó con sus compañeros luego de sufrir una lesión en el hombro derecho durante el enfrentamiento de la Liga Profesional frente a Huracán. En aquel cotejo, los de Beccacece cayeron por 2-1.

¿A qué hora juega Flamengo vs. Defensa y Justicia?

Argentina: 9.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

México: 7.30 p. m.

España: 02.30 a. m. (miércoles 21 de julio).

¿Qué canal transmite el partido Flamengo vs. Defensa y Justicia?

Argentina: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Brasil: FOX Sports 1 Brasil, NOW NET e Claro, Fox Sports Web, Fox Sports App

Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Chile: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Colombia: ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia

Ecuador: ESPN Play Sur

Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Venezuela: ESPN Play Sur

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT

España: DAZN, DAZN 2.

¿Dónde ver el partido Flamengo vs. Defensa y Justicia EN VIVO ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión por internet del partido Flamengo vs. Defensa y Justicia, puedes sintonizar la señal de ESPN 2, servicio de streaming de la cadena ESPN, o ver el duelo gratis vía Facebook Watch, que pasará el partido para todos los países de Sudamérica (excepto Argentina y Brasil). En caso de que no tengas acceso a ninguna de estas dos opciones, puedes mantenerte informado con el marcador actualizado minuto a minuto desde La República Deportes.

Posible alineación Flamengo

Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Thiago Maia, Filipe Luis, Willian Arao, Diego, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique y Gabriel Barbosa.

Posible alineación Defensa y Justicia

Ezequiel Unsain, Matías Rodríguez, Franco Paredes, Adonis Frías, Tomás Cardona, Alexis Soto, Raúl Loaiza, Tomás Escalante o Braian Rivero, Carlos Rotondi, Walter Bou y Gabriel Hachen.