En busca de los cuartos de final, Racing vs. Sao Paulo juegan EN VIVO este martes 20 de julio desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora argentina) por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2021. El duelo entre la Academia y el Tricolor se jugará en el Estadio Presidente Perón de Avellaneda y podrás televisarlo por la señal de ESPN 2. Para ver la transmisión ONLINE vía LIVE STREAMING, puedes entrar a La República Deportes, que traerá la previa, las alineaciones confirmadas, el minuto a minuto y el resumen con los mejores goles y jugadas del encuentro.

Racing vs. Sao Paulo: ficha del partido

Partido Racing vs. Sao Paulo ¿Cuándo juegan? Martes 20 de julio ¿A qué hora? 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora argentina) ¿Dónde? Estadio Presidente Perón de Avellaneda ¿En qué canal? ESPN 2.

Racing vs. Sao Paulo: probables alineaciones

Racing: Gabriel Arias; Juan Cáceres, Leonardo Sigali, Mauricio Martínez, Nery Domínguez, Eugenio Mena; Aníbal Moreno, Leonel Miranda, Ignacio Piatti; Enzo Copetti y Tomás Chancalay.

Sao Paulo: Volpi; Miranda o Diego Costa, Robert Arboleda y Léo; Igor Vinicius, Luan, Liziero, Martín Benítez y Wellington; Emiliano Rigoni y Luciano o Vitor Bueno.

¿A qué hora ver el Racing vs. Sao Paulo por la Copa Libertadores?

Argentina: 9.30 p. m.

9.30 p. m. Perú: 7.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

México: 7.30 p. m.

España: 02.30 a. m. (miércoles 21 de julio).

¿En qué canal ver el Racing vs. Sao Paulo por la Copa Libertadores?

Argentina: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Brasil: FOX Sports 1 Brasil, NOW NET e Claro, Fox Sports Web, Fox Sports App

Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Chile: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Colombia: ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia

Ecuador: ESPN Play Sur

Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Venezuela: ESPN Play Sur

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT

España: DAZN, DAZN 2.

Racing vs. Sao Paulo: ¿Qué canal es ESPN?

MovistarTV: canal 504 (SD), canal 740 (HD)

ClaroTV: canal 64 (SD), canal 521 (HD)

DirecTV: canal 621 (SD), canal 1621 (HD).

Racing vs. Sao Paulo: ¿Qué canal es ESPN 2?

MovistarTV: canal 506 (SD), canal 741 (HD)

ClaroTV: canal 65 (SD), canal 523 (HD)

DirecTV: canal 622 (SD), canal 1622 (HD).

¿Cómo ver Racing vs. Sao Paulo vía ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión por internet del partido Racing vs. Sao Paulo, puedes sintonizar la señal de ESPN Play, servicio de streaming de la cadena ESPN. En caso de que no tengas acceso a ninguna de estas dos opciones, puedes mantenerte informado con el marcador actualizado minuto a minuto desde La República Deportes.

