Panamá vs. Granada en Panamá: TVMax, RPC TV

Panamá vs. Granada en México: TUDN En Vivo

Panamá vs. Granada en Costa Rica: Teletica Radio, TD Mas, Teletica Canal 7, Teletica En Vivo

Panamá vs. Granada en Honduras: Deportes TVC

Panamá vs. Granada en Internacional: YouTube, Sports Flick, CONCACAF GO, Concacaf Official App