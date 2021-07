Mbappé y PSG tendrán reunión vital para ver la extensión de contrato

Kylian Mbappé podría definir su futuro esta semana cuando este jueves 22 de julio se reintegre a los entrenamientos del PSG.

El delantero de 22 años volverá a los trabajos del cuadro parisino luego de tomarse unos días descanso tras haber disputado la Eurocopa con la selección de Francia.

De acuerdo a lo que informa el diario AS de España, las negociaciones para su posible renovación, o su rumoreada salida, estarían en su recta final. Cabe señalar que semanas atrás, diversos medios de franceses y españoles aseguraban que Mbappé no estaría dispuesto a extender su contrato con el PSG, ya que su deseo es partir al Real Madrid.

Mbappé jugó al Eurocopa con la selección de Francia. Fue señalado como el gran culpable de la eliminación del cuadro galo tras fallar un penal. Foto: EFE

Mientras tanto, según indica el medio citado, en las inmediaciones del club español tienen conocimiento de que el club francés necesita vender jugadores para cumplir con el fair play financiero que exige la UEFA.

No obstante, AS asegura que el ente europeo podría exonerar al PSG de esta norma ya que no se involucró en la formación de la Superliga Europea.

De momento, el equipo de Mauricio Pochettino continúa sumando refuerzos para la temporada 2021-2022. Las últimas adquisiciones fueron la de Sergio Ramos y de Gianluigi Donnarumma. Los otros futbolistas que arribaron a París fueron Wijnaldum y Achraf.

Por otro lado, en Francia aseguran que el futbolista Paul Pogba sería nuevo refuerzo del PSG. El diario L’ Equipe señala que los parisinos pagarían alrededor de 50 millones de euros para asegurar la ficha del jugador del Manchester United.

