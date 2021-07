Juan Román Riquelme: “La Copa Libertadores está perdiendo mucho prestigio”

El exjugador y actual vicepresidente segundo de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, tuvo duros calificativos contra la Conmebol tras la derrota por penales sufrida frente a Atlético Mineiro. Para la exfigura argentina, el cuadro xeneize ganó “claramente” sus dos últimos encuentros.

“Vimos todos que Boca ganó los dos partidos claramente. Yo a veces me puedo hacer el boludo en responder, pero acá todos vimos lo que pasó: no nos dejaron pasar. La Copa Libertadores está perdiendo mucho prestigio”, opinó Riquelme en TyC Sports.

El astro del balompié también calificó lo ocurrido de “ordinario”, “lamentable” y “vergonzoso”. “Vos podés jugar todo el día, que si no te cobran los goles no vas a pasar. No nos dejaron pasar, esa es la verdad. Y ahora nos quieren dejar detenido a algún jugador. En Brasil siempre es así”, añadió.

“El VAR está supuestamente para hacer las cosas más limpias, para que no se haga trampa, pero cuando pasan estas cosas es lamentable. No es bueno para el fútbol sudamericano. Vimos lo que pasó con Cerro Porteño. Lo que está pasando no es de una competencia seria ni sana”, manifestó también en otro momento el exmediocampista.

Violencia en el campo de juego

Con un polémico arbitraje, Boca Juniors fue eliminado de la Copa Libertadores. Esto hizo que el equipo argentino quede muy golpeado, sobre todo con la decisión del árbitro de anular el gol de Marcelo Weigandt, lo que incluso generó una gresca dentro del campo que no pasó a mayores, aunque en redes sociales circularon videos en donde se observa a los jugadores enfrentándose a la Policía.

Estos hechos se registraron al finalizar el partido, tras la derrota de Boca en penales. Las cámaras del estadio Mineirao registraron las agresiones en la parte del túnel. En las imágenes se observa a la Policía con el gas pimienta contra los jugadores argentinos, y cómo estos levantan las vallas de metal en respuesta.

La anulación del tanto de Marcelo Weigandt en el segundo tiempo fue clave para alterar los ánimos de los xeneizes, sobre todo por el antecedente de la semana pasada en la Bombonera debido al polémico VAR. Ahora el equipo brasileño logra su pase a los cuartos de final del campeonato y se enfrentará al vencedor del duelo entre River Plate y Argentinos Juniors.

