Fútbol peruano: competencias en menores regresan en setiembre con torneo sub 18

De regreso a las canchas. Uno de los temas más comentados durante la última conferencia de prensa que brindó Ricardo Gareca fue la preocupación por la falta de competencia en las divisiones inferiores. Estas declaraciones habrían calado en los dirigentes y a través del director de la Unidad Técnica de Menores de la FPF se pudo confirmar la programación de un torneo en el mes de setiembre.

En diálogo con RPP Noticias, Ernesto Arakaki sostuvo: “La resolución de reactivación ha salido hace unos pocos días, el trámite lo hemos estado trabajando hace buen tiempo. Somos los principales interesados en que el fútbol de menores se reactive”. Además, añadió que se iniciarán las competencias en el mes de setiembre con un campeonato sub 18 que contará con doce o catorce clubes participantes.

Por otra parte, Alianza Lima informó a través de sus redes sociales que a partir de este miércoles 21 se realizarán las pruebas COVID-19 a los jugadores de las categorías sub 16 y sub 18 para que puedan volver a los entrenamientos. A su vez, Jaime Duarte, jefe del Departamento de Captación de Menores del club victoriano, enfatizó que también se están planificando otros torneos para las categorías sub 17 y sub 20, programados para octubre y noviembre respectivamente.

Son más de 16 meses que llevan paralizadas las competencias en las categorías menores. En marzo del 2020, cuando se decretó el estado de emergencia, se suspendieron todas las actividades deportivas en el país y hasta el momento los únicos torneos que se reactivaron fueron la Liga 1, Liga 2 y la Liga Femenina.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.