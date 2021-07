El partido Bucks vs. Suns se realizará EN VIVO ONLINE GRATIS HOY desde el Fiserv Forum de Milwaukee, por el sexto juego de los NBA Finals 2021. La transmisión va por internet vía ESPN y ESPN Play a partir de las 8.00 p. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos y videos irán a través de La República Deportes.

Bajo la mirada de imponentes cactus y entre el aplastante y ardiente calor del desierto de Arizona, la ciudad de Phoenix continúa creyendo en unos Suns que afrontan el más difícil presente en las Finales de la NBA para derrotar a unos Milwaukee Bucks que ya acarician el anillo.

Con esta victoria los Bucks remontan la serie y se ponen 3-2. Fuente: ESPN.

Los Suns, el equipo revelación de esta temporada, lo tenían de cara con el factor cancha a favor y un prometedor 2-0 con el que iniciaron las Finales. Pero los de Chris Paul y Devin Booker cayeron en tres partidos seguidos (2-3), perdieron la ventaja de campo y el martes deberán ganar sí o sí en Milwaukee para forzar un séptimo y definitivo encuentro.

Giannis Antetokounmpo y los Milwaukee Bucks se encuentran a una sola victoria en casa de coronarse como campeones de la NBA , pero la estrella griega insistió en la modestia como el principio fundamental para el éxito de esta franquicia.

Chris Paul y Giannis Antetokounmpo durante el primer duelo entre Bucks y Suns. Foto: AFP

“Tenemos que seguir en el presente y seguir siendo humildes tanto como podamos. Cuando este equipo es humilde, este equipo es muy peligroso”, aseguró en una rueda de prensa.

Chris Paul, por su parte indicó que no pueden erra más: “Sabíamos que esto no iba a ser fácil. No esperábamos que lo fuera. Es duro. Nuestro entrenador nos lo ha dicho todo el año: lo que queremos está al otro lado de lo duro. Y no puede ser más duro que ahora”.

Con información de EFE.

Bucks vs. Suns: ficha del juego

Bucks vs. Suns NBA Finals 2021 ¿Cuándo juegan? Hoy, martes 20 de julio ¿Dónde? Fiserv Forum de Milwaukee ¿A qué hora? 8.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN, ESPN Play y NBA League Pass

NBA Finals 2021: programación del Bucks vs. Suns

Game 1: Milwaukee Bucks 105-118 Phoenix Suns (6 de julio)

Game 2: Milwaukee Bucks 108-118 Phoenix Suns (8 de julio)

Game 3: Phoenix Suns 100-120 Milwaukee Bucks (11 de julio)

Game 4: Phoenix Suns 103-109 Milwaukee Bucks (14 de julio)

Game 5: Milwaukee Bucks 119-123 Phoenix Suns (17 de julio)

Game 6: Phoenix Suns vs. Milwaukee Bucks (20 de julio)

Game 7: Milwaukee Bucks vs. Phoenix Suns (22 de julio).

Bucks vs. Suns: ¿a qué hora ver el Juego 6 de los NBA Finals 2021?

Perú: 8.00 p. m.

Colombia: 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p. m.

Estados Unidos: 8.00 p. m. (ET) / 5.00 p. m. PT)

México: 8.00 p. m.

Costa Rica: 7.00 p. m.

Bolivia: 9.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Brasil: 10.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

España: 3.00 a. m. (Al día siguiente)

Italia: 3.00 a. m. (Al día siguiente)

Francia: 3.00 a. m. (Al día siguiente)

Alemania: 3.00 a. m. (Al día siguiente).

Bucks vs. Suns: ¿en qué canales ver el Juego 6 de los NBA Finals 2021?

Bucks vs. Suns en Perú: ESPN, NBA League Pass y NBA TV

Bucks vs. Suns en Argentina: ESPN, NBA League Pass y NBA TV

Bucks vs. Suns en Bolivia: ESPN, NBA League Pass y NBA TV

Bucks vs. Suns en Chile: ESPN, NBA League Pass y NBA TV

Bucks vs. Suns en Colombia: ESPN, NBA League Pass y NBA TV

Bucks vs. Suns en Costa Rica: ESPN, NBA League Pass y NBA TV

Bucks vs. Suns en Estados Unidos: ABC, NBA TV y NBA League Pass

Bucks vs. Suns en España: Movistar +, NBA League Pass, #Vamos y Movistar Deportes

Bucks vs. Suns en Paraguay: ESPN, NBA League Pass y NBA TV

Bucks vs. Suns en México: ESPN, NBA League Pass y NBA TV

Bucks vs. Suns en Uruguay: ESPN, NBA League Pass y NBA TV

Bucks vs. Suns en Venezuela: ESPN, NBA League Pass y NBA TV.

Bucks vs. Suns: posibles alineaciones

Bucks : Jrue Holiday, Pat Connaughton, Khris Middleton, Giannis Antetokounmpo y Brook Lopez.

: Jrue Holiday, Pat Connaughton, Khris Middleton, Giannis Antetokounmpo y Brook Lopez. Suns: Cameron Payne, Devin Booker, Mikal Bridges, Jae Crowder y Deandre Ayton.

Bucks vs. Suns: ¿dónde se juega el Juego 6 de los NBA Finals 2021? | Mapa

El lugar donde se disputará el Bucks vs. Suns por el segundo juego de las Finales de la NBA 2021 es el Fiserv Forum, ubicado en la ciudad de Milwaukee, estado de Wisconsin, Estados Unidos.

Bucks vs. Suns: ¿dónde ver el Juego 6 de los NBA Finals 2021?

Si quieres VER la transmisión del Bucks vs. Suns EN VIVO por internet, La República Deportes realizará un minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Además, puedes revisar el resumen de puntos al finalizar el cotejo.

