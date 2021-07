A partir de las 7.30 p. m. (hora peruana), Racing vs. Sao Paulo se enfrentan por la vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores. Este choque de hoy, martes 20 de julio, tendrá lugar en el Estadio Presidente Perón de Avellaneda y se podrá sintonizar vía ESPN 2.

¿A qué hora ver Racing vs. Sao Paulo?

Argentina: 9.30 p. m.

9.30 p. m. Perú: 7.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

México: 7.30 p. m.

España: 02.30 a. m. (miércoles 21 de julio).

¿Dónde ver Racing vs. Sao Paulo en vivo?

Argentina: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Brasil: FOX Sports 1 Brasil, NOW NET e Claro, Fox Sports Web, Fox Sports App

Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Chile: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Colombia: ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia

Ecuador: ESPN Play Sur

Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Venezuela: ESPN Play Sur

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT

España: DAZN, DAZN 2.

¿Cómo ver Racing vs. Sao Paulo por internet?

Para que no te pierdas la transmisión por internet del partido Racing vs. Sao Paulo, puedes sintonizar la señal de ESPN Play, servicio de streaming de la cadena ESPN, o ver el duelo gratis vía Facebook Watch, que pasará el partido para todos los países de Sudamérica (excepto Argentina y Brasil). En caso de que no tengas acceso a ninguna de estas dos opciones, puedes mantenerte informado con el marcador actualizado minuto a minuto desde La República Deportes.

¿En qué estadio juega Racing vs. Sao Paulo?

Racing vs. Sao Paulo se medirán en el Estadio Presidente Perón de Avellaneda .

Previa Racing vs. Sao Paulo

Hace algunos días, la Academia logró un empate de 1-1 en el cotejo de ida, que se dio en el Estadio Morumbí. Luego de ello, el cuadro de Juan Antonio Pizzi igualó con Vélez por el torneo argentino. Para el enfrentamiento de hoy, el entrenador argentino deberá decidir si usará el mismo esquema que el partido de la semana pasada o alineará con cuatro zagueros y tres atacantes.

Pero no la tendrá fácil. Si bien Sao Paulo viene de caer por 1-0 en el Brasileirao, el equipo de Hernán Crespo ya ha demostrado que sabe remontar duelos. En las próximas horas, los brasileños esperan sumar al zaguero Miranda, al volante Emiliano Rigoni y al delantero Luciano.

“Es un momento difícil el que estamos atravesando, la única solución es trabajar. Queremos ganar, sí, y ser competitivos también, pero es difícil. Tenemos mucho que mejorar, todos lo sabemos”, detalló Crespo en conferencia de prensa.

Posibles Alineaciones

Racing

Gabriel Arias; Juan Cáceres, Leonardo Sigali, Mauricio Martínez, Nery Domínguez, Eugenio Mena; Aníbal Moreno, Leonel Miranda, Ignacio Piatti; Enzo Copetti y Tomás Chancalay.

Sao Paulo

Volpi; Miranda o Diego Costa, Robert Arboleda y Léo; Igor Vinicius, Luan, Liziero, Martín Benítez y Wellington; Emiliano Rigoni y Luciano o Vitor Bueno.