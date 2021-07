Atlético Mineiro vs. Boca Juniors se enfrentan este martes 20 de julio por la vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores. A partir de las 5.15 p. m. (hora peruana), el Estadio Mineirao de Belo Horizonte albergará el duelo, que se podrá sintonizar por ESPN.

¿A qué hora ver Atlético Mineiro vs. Boca Juniors?

Argentina: 7.15 p. m.

Brasil: 7.15 p. m.

Colombia: 5.15 p. m.

Ecuador: 5.15 p. m.

México: 5.15 p. m.

Perú: 5.15 p. m.

Bolivia: 6.15 p. m.

Chile: 6.15 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 6.15 p. m.

Paraguay: 6.15 p. m.

Venezuela: 6.15 p. m.

Uruguay: 7.15 p. m.

España: 12.15 a. m. (miércoles 21).

¿Dónde ver Atlético Mineiro vs. Boca Juniors en vivo?

Argentina: ESPN Sur, ESPN Play

Bolivia: ESPN Play, ESPN Sur

Chile: Fox Sports 1

Colombia: ESPN Colombia

Costa Rica: Tigo Sports

México: Claro Sports

Paraguay: ESPN Play, ESPN Sur

Perú: ESPN Sur, ESPN Play

Uruguay: ESPN Sur

Venezuela: ESPN Play

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT

España: DAZN, DAZN 2.

¿Cómo ver Atlético Mineiro vs. Boca Juniors por internet?

Para que no te pierdas la transmisión por internet del partido Boca Juniors vs. Atlético Mineiro, puedes sintonizar la señal de ESPN Play, servicio de streaming de la cadena ESPN, o ver el duelo gratis vía Facebook Watch, que pasará el partido para todos los países de Sudamérica (excepto Argentina y Brasil). En caso de que no tengas acceso a ninguna de estas dos opciones, puedes mantenerte informado con el marcador actualizado minuto a minuto desde La República Deportes.

¿En qué estadio juega Atlético Mineiro vs. Boca Juniors?

Atlético Mineiro vs. Boca Juniors jugarán en el Estadio Mineirao de Belo Horizonte.

Previa Atlético Mineiro vs. Boca Juniors

Brasileños y argentinos protagonizaron, la semana pasada, un polémico encuentro en La Bombonera que quedó 0-0. En aquel cotejo, el VAR anuló un gol para el cuadro xeneize, lo que ha provocado la crítica al sistema del Videoarbitraje.

Los dirigidos por Miguel Ángel Russo no llegan en su mejor momento, pues arrancaron la Liga Profesional Argentina con un empate contra Unión de Santa Fé . De pasar ese cruce, podría enfrentarse con River Plate o Argentinos Juniors.

En el otro lado del campo, Atlético Mineiro llega a este enfrentamiento atravesando un buen presente en el Brasileirao: está segundo en la tabla de posiciones, con 25 puntos. Con ello, iguala en unidades con el líder del torneo, Palmeiras. Si los de Cuca ganan este partido, eliminarán a los argentinos y pasarán a cuartos de final.

Posibles Alineaciones

Boca Juniors

Rossi; Weigandt, Izquierdoz, Rojo, Sandez; González, Rolón, Medina; Pavón, Briasco y Villa.

Atlético Mineiro

Everson; Mariano, Nathan, Junior Alonso, Dodó; Tché Tché, Allan; Nacho Fernández, Zaracho, Savarino; y Hulk.