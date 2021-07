El zaguero de la selección colombiana Yerry Mina quedó en la retina de los aficionados del fútbol luego de protagonizar una polémica definición por penales con el portero argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez, quien le atajó un penal por la semifinal de la Copa América 2021. Después de casi dos semanas, habló por primera vez y hasta realizó una autocrítica.

“Lo que sucedió en los penales son cosas del fútbol. Creo que a nosotros nos faltó hablar un poquito porque el arquero de ellos nos había estudiado”, empezó Mina, desde un evento de su fundación en Guachené, Colombia.

Por otra parte, Yerry Mina se refirió a lo que pasó con Lionel Messi, tras el “bailá ahora” que le atinaba el rosarino durante los penales.

“Lo que pasó con Leo es algo que puede suceder en cualquier momento, es el fútbol; la vida da muchas vueltas, da revanchas, estoy tranquilo porque Leo es una gran persona y le agradezco por el apoyo que me brindó allá (en Barcelona), siempre lo respetaré”, subrayó el jugador del Everton inglés.

Las disculpas del ‘Dibu’ Martínez a Yerry Mina por polémica en penales de la Copa América

Emilano Martínez fue uno de los elementos más destacados en la gloria de Argentina en la Copa América 2021, pues sus tácticas en la definición desde los doce pasos influyeron en el resultado a favor de la Albiceleste. Sin embargo, no todo fue positivo para el arquero, quien fue blanco de críticas por las frases que tuvo contra Yerry Mina en la tanda de ejecuciones por la semifinal del certamen continental.

Varios días después de la polémica, el guardameta reveló que ese episodio es parte del pasado, ya que conversó con el defensor colombiano para disculparse y aclarar que su intención era alimentar su capacidad de portero.

“Yerry me escribió antes del partido con Chile, por Copa América, para ver si jugaba, si estaba bien de la cabeza. Quedó todo muy bien. Yo, después de atajar el penal, por los memes, y todo lo que probablemente pasó él en Colombia, le escribí diciendo discúlpame, no te quise fanfarronear, fue cosa del partido. Él me contestó todo muy profesional”, confesó a Olé.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.