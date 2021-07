Universitario de Deportes pudo rescatar un empate sobre el final en su encuentro contra Alianza Atlético por la fecha 1 de la Fase 2 de Liga 1 Betsson. Al finalizar el partido, el entrenador Ángel Comizzo dejó sus impresiones del cotejo y volvió a generar polémica en entrevista con Gol Perú.

“Yo no soy un llorón y no veo si me faltan jugadores o no”, atinó debido a la ausencia de algunos habituales titulares en el once contra el elenco churre.

“Parecía que lo teníamos controlado, pero nunca te puedes confiar ante este tipo de rivales. Hoy demostramos actitud con jóvenes que quieren hacer bien las cosas”, confesó el estratega argentino respecto al juego.

Universitario “salió confiado y frío” en la segunda mitad, afirmó Piero Quispe

Autocrítica en Universitario de Deportes. Piero Quispe, autor del gol del empate ante Alianza Atlético, dijo que el equipo bajó la guardia en la segunda etapa cuando tenían el marcador a favor (1-0).

“Fue un partido bastante parejo, sabíamos con qué equipo nos enfrentaríamos. Salimos confiados y fríos en la segunda mitad y ellos aprovecharon eso. Tienen buenos jugadores. Se logró el empate y gracias a Dios pude anotar mi primer gol”, declaró el mediocampista a Gol Perú.

