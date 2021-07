Boca Juniors vs. Atlético Mineiro se enfrentarán en el Estadio Mineirao este martes 20 de julio por la vuelta de los octavos de final en la Copa Libertadores 2021. La transmisión de este partido estará a cargo de ESPN por TV desde las 5.15 p. m. (hora de Perú) y 7.15 p. m. (hora de Argentina y Brasil), pero también puedes ver el duelo vía Facebook Watch o seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes, con la narración minuto a minuto y el marcador actualizado con videos de los goles.

Boca Juniors vs. Atlético Mineiro: ficha del partido

Partido Boca Juniors vs. Atlético Mineiro ¿Cuándo juegan? Martes 20 de julio ¿A qué hora? 5.15 p. m, (Perú), 7.15 p. m. (Brasil y Argentina) ¿Dónde? Estadio Mineirao ¿En qué canal? ESPN

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. Atlético Mineiro?

Argentina: 7.15 p. m.

Brasil: 7.15 p. m.

Colombia: 5.15 p. m.

Ecuador: 5.15 p. m.

México: 5.15 p. m.

Perú: 5.15 p. m.

Bolivia: 6.15 p. m.

Chile: 6.15 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 6.15 p. m.

Paraguay: 6.15 p. m.

Venezuela: 6.15 p. m.

Uruguay: 7.15 p. m.

España: 12.15 a. m. (miércoles 21).

¿Qué canal transmite Boca Juniors vs. Atlético Mineiro?

Argentina: ESPN Sur, ESPN Play

Bolivia: ESPN Play, ESPN Sur

Chile: Fox Sports 1

Colombia: ESPN Colombia

Costa Rica: Tigo Sports

México: Claro Sports

Paraguay: ESPN Play, ESPN Sur

Perú: ESPN Sur, ESPN Play

Uruguay: ESPN Sur

Venezuela: ESPN Play

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT

España: DAZN, DAZN 2.

¿Dónde sintonizar Boca Juniors vs. Atlético Mineiro vía ESPN?

DirecTV

Argentina: canal 621 (SD) y 1621 (HD)

Chile: canal 621 (SD) y 1621 (HD)

Colombia: canal 621 (SD) y 1621 (HD)

Ecuador: canal 621 (SD) y 1621 (HD)

Perú: canal 621 (SD) y 1621 (HD)

Uruguay: canal 621 (SD) y 1621 (HD).

Movistar TV

Colombia: canal 483 (SD) y 884 (HD)

Perú (satélite): canal 483 (SD) y 884 (HD)

Perú (cable): canal 504 (SD) y 740 (HD)

Venezuela: canal 483 (SD).

Claro TV

Colombia (satélite): canal 510 (SD) y 540 (HD)

Colombia (cable): canal 511 (SD) y 1511 (HD)

Paraguay (satélite): canal 63 (SD) y 124 (HD)

Perú (satélite): canal 36 (SD) y 1711 (HD)

Perú (cable): canal 65 (SD) y 523 (HD).

Tigo

Bolivia (cable): canal 508 (SD) y 701 (HD)

Paraguay: canal 103.

Simple TV

Venezuela: canal 621 (SD) y 1621 (HD).

¿Cómo ver Boca Juniors vs. Atlético Mineiro ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión por internet del partido Boca Juniors vs. Atlético Mineiro, puedes sintonizar la señal de ESPN Play, servicio de streaming de la cadena ESPN, o ver el duelo gratis vía Facebook Watch, que pasará el partido para todos los países de Sudamérica (excepto Argentina y Brasil). En caso de que no tengas acceso a ninguna de estas dos opciones, puedes mantenerte informado con el marcador actualizado minuto a minuto desde La República Deportes.

¿Dónde juegan Boca Juniors vs. Atlético Mineiro?

La revancha de esta llave copera se disputará en el Estadio Mineiro, recinto deportivo ubicado en Belo Horizonte, que es utilizado como sede para los juegos de local de Cruzeiro y Atlético Mineiro.

¿Qué resultados necesita Boca Juniors para clasificar?

Con el empate 0-0 en La Bombonera por la ida, Boca Juniors necesita ganar, por cualquier marcador, o igualar con goles para clasificar a cuartos de final por regla del gol visitante. Una derrota, también por cualquier marcador, condenaría a la eliminación el conjunto xeneize.

