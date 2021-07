León vs. Cruz Azul EN VIVO se enfrentan este domingo 18 de julio por la final de ida del Campeón de Campeones 2021 de la Liga MX 2021 en el Dignity Health Tennis Center (Los Ángeles, California). La Máquina, de la mano de Juan Máximo Reynoso, buscará su primer título de la nueva temporada, pero no la tendrá fácil, pues al frente estarán los felinos. La hora pactada para este duelo será las 6.30 p. m. (hora peruana) y contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de los canales Fox Sports, Canal 5 y Televisa para la región azteca.

Si no puedes acceder a ninguna de estas señales, no te preocupes, la web de La República Deportes pasará todas las incidencias. En esta nota encontrarás el minuto a minuto del León vs. Cruz Azul EN DIRECTO, mejores jugadas, declaraciones y más.

Cruz Azul de Juan Reynoso y Yoshimar Yotún llega a este duelo como el amplio favorito, luego de haberse quedado con el título del Clausura de la Liga MX, lo cual significo romper una racha de 23 años sin poder campeonar.

¿A qué hora ver el León vs. Cruz Azul?

Luego de haber renovado por una temporada más, Cruz Azul buscará ganar su tercer título de campeón de campeones, después de conseguirlo en las temporadas 1968-1969 y 1973-1973. León, por su parte, vivirá una nueva era bajo el mando del entrenador Ariel Holan, quien ya sabe conquistar grandes campeonatos: como por ejemplo, la Copa Sudamericana en 2017 con Independiente de Argentina.

Los felinos buscarán su título número seis de campeón de campeones. Antes lo consiguieron en 1947-1948, 1948-1949, 1955-1956, 1970-1971 y 1971-1972.

¿En qué canal ver León vs. Cruz Azul?

Los canales encargados de transmitir el León vs. Cruz Azul EN DIRECTO serán TUDN, Fox Sports 2 y Canal 5 Televisa.

¿Cómo ver León vs. Cruz Azul vía TUDN?

¿Cómo ver León vs. Cruz Azul vía FOX Sports 2 en México?

¿Cómo ver León vs. Cruz Azul vía Canal 5 Televisa?

En la previa de este compromiso, el entrenador Juan Máximo Reynoso aseveró que están mentalizados en ganar el trofeo de Campeón de Campeones.

“Estamos en el proceso de una pretemporada después de tres semanas de descanso; no estamos en el momento ideal, pero tenemos la ilusión de hacer buen partido, sumar un trofeo más”, declaró en conferencia de prensa.

En esa misma línea, el ‘Cabezón’ se refirió a su rival de turno y tuvo palabras de elogios para Ariel Holan. Va a ser duro, va a ser un León distinto; la base del plantel es la misma con un plus de calidad. Los equipos de Holan han ganado en Argentina y Chile y va a ser un duro rival”.

