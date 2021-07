Fútbol uruguayo suspendido tras fallecimiento del jugador Williams Martínez

Los encuentros restantes de la jornada 11 del campeonato uruguayo se suspendieron este domingo 18 de julio luego del fallecimiento del jugador Williams Martínez.

La medida fue anunciada por las redes sociales del torneo en horas de la mañana luego que se conociera la fatal noticia.

Comunicado del Campeonato uruguayo sobre la suspensión de los partidos de este domingo 18 de julio. Foto: captura Twitter

“De acuerdo con la resolución de la MUFP, la cual solicita la suspensión de lo que resta de la fecha en disputa como consecuencia del fallecimiento del jugador Williams Martínez, la Mesa Ejecutiva resuelve suspender los partidos pendientes de la 11a Etapa del Torneo Apertura”, dicta el comunicado del campeonato uruguayo en su cuenta de Twitter.

Por otro lado, los partidos tenían que disputarse este domingo 18 eran el Sud América vs. Fénix, Liverpool vs. Peñarol y Nacional vs. Villa Española.

La organización del Torneo Apertura uruguayo también manifestó que los cotejos se reprogramarán a la brevedad posible. De momento, el compromiso del lunes 19 de julio entre Cerrito vs. Montevideo City Torque se mantiene en su horario normal.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.