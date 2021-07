Selección peruana: el balance del ‘Tigre’ Ricardo Gareca

La Copa América es un torneo que le cae como anillo al dedo a Perú y Ricardo Gareca lo sabe bien. Es por ello que se animó a convocar a jugadores “nuevos” para ampliar el universo de posibilidades de cara a las Eliminatorias. Después de jugar siete partidos y disputar el tercer lugar de la Copa, el ‘Tigre’ hizo un análisis de lo sucedido en Brasil y dejó en claro sus preocupaciones al futuro.

“Siempre un torneo como la Copa América te permite convivir, tener más tiempo y con anticipación poder trabajar, es muy distinto a las Clasificatorias. Tenemos tranquilidad por lo que vimos, no solo con Ormeño o Valera, también los que se quedaron. Los que no estuvieron para que puedan tener continuidad, y nosotros observar otras características de jugadores. Tenemos que hacer un balance y quiénes pueden tener mejores posibilidades para estas fechas de Clasificatorias. Allí analizaremos quiénes son los convocados”, señaló el estratega de cara a los cotejos ante Uruguay y Brasil en setiembre por las Eliminatorias.

Precisamente en dichos cotejos, el argentino no aseguró la presencia de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán. “Están en proceso de recuperación, ayer estuve con Farfán en la Videna, con Paolo tenemos comunicación permanente y lo más importante son las ganas y el deseo de continuar para llegar a su nivel. Recuperarse de sus respectivas lesiones; los iremos siguiendo a ver qué pasa y si tienen chances de estar en el reinicio de las Clasificatorias o más adelante”, apuntó.

¿Y Raúl Ruidíaz? El técnico fue enfático con la liga donde milita el delantero y otros seleccionados, como Pedro Gallese. “Es una liga competitiva. No nos gusta que estén muchos meses parados. Por eso preferiríamos que vayan a otra liga. La parte económica tendrá mucho que ver. No nos podemos meter mucho”.

Se queda en Perú

La continuidad de Gareca en la selección nacional no está en duda, sin embargo, él es consciente de que todo dependerá de los resultados. “Nosotros estamos muy cómodos en el Perú, con el trabajo en la FPF, más allá de las críticas o lo cambiante que es el fútbol. Yo estoy para cumplir mi contrato, de allí en más, no sé qué pueda pasar. Hay objetivos a corto y mediano plazo. No es fácil lograr una clasificación a un Mundial y más en la situación en la que estamos. Tenemos confianza en los jugadores que tenemos”, explicó para luego hablar de un tema que le preocupa: las divisiones menores.

“Eso debe ser una preocupación de todos en general. Hace dos años que los menores no pueden competir y es una preocupación enorme como integrantes de la selección y que debería ser de todos, de los clubes, de los propios chicos”, señaló de manera enfática.

Finalmente, el ‘Tigre’ no dudó en referirse sobre la posible vuelta del público a los estadios de fútbol. “Para nosotros sería clave la participación de la gente en el estadio para lo que se nos viene en clasificatorias. Ojalá que se pueda reconsiderar la opción. Consideramos indispensable que la gente pueda sentirse partícipe en cada partido de la selección”.

“Lapadula se ganó el cariño de todos por lo mostrado”

Gianluca Lapadula fue el mejor jugador peruano en la Copa América para la Conmebol y Gareca contó un poco del sentir del delantero en la interna del grupo. “Lo de Lapadula, se lo ha ganado. Se ha sentido muy cómodo y se ganó el cariño de la gente por lo que demostró dentro del campo de juego. El grupo le facilitó las cosas. Ahora se viene lo más complicado”.

El ‘Tigre’ también se pronunció sobre la adaptación de Santiago Ormeño. “Yo creo que no previó que podía ser convocado, por eso no pudo estar en su mejor nivel. Tratamos de llevarlo despacio y con la idea de no exponerlo”, señaló para luego dejarle abierta la puerta de la Bicolor a Carlos Zambrano. “Depende exclusivamente de él su vuelta”, agregó.

