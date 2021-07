Unión de Santa Fe vs. Boca Juniors EN VIVO se enfrentan HOY por la primera fecha de la Liga Profesional 2021 de Argentina. Este partido se llevará a cabo en el estadio 15 de abril, con transmisión por TV a cargo de TNT Sports desde las 7.00 p. m. en territorio argentino, y vía ESPN a las 5.00 p. m. en la región peruana. Puedes seguir la cobertura ONLINE de este encuentro en La República Deportes, que te ofrece las alineaciones confirmadas de ambos equipos y el marcador actualizado minuto a minuto con videos de los goles.

Una nueva temporada arranca para los xeneizes en el fútbol argentino. El equipo auriazul, que regresó a la actividad hace unos días en la Copa Libertadores, debutará en el renovado Torneo Socios.com 2021 frente al cuadro santafesino, que no alcanzó a clasificar a la siguiente ronda en la última Copa de la Liga.

Ambos clubes vuelven a verse las caras a poco más de tres meses desde su último enfrentamiento. Aquella vez, la victoria fue para el Tatengue, que se impuso por la mínima diferencia en el mismo escenario donde ahora recibe a Boca.

Unión de Santa Fe vs. Boca Juniors: ficha del partido

Partido Unión de Santa Fe vs. Boca Juniors ¿Cuándo juegan? Hoy, viernes 16 de julio ¿A qué hora? 5.00 p. m. (Perú), 7.00 p. m. (Argentina) ¿Dónde? Estadio 15 de abril ¿En qué canal? TNT Sports, ESPN

¿A qué hora juegan Unión de Santa Fe vs. Boca Juniors?

Argentina: 7.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p. m.

México: 5.00 p. m.

Perú: 5.00 p. m.

Bolivia: 6.00 p. m.

Chile: 6.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 6.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Venezuela: 6.00 p. m.

Brasil: 7.00 p. m.

Uruguay: 7.00 p. m.

España: 12.00 a. m. (sábado 16).

¿En qué canal ver Unión de Santa Fe vs. Boca Juniors?

Argentina: TNT Sports

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

México: ESPN Play Norte, ESPN2 Norte, Fanatiz Mexico

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Venezuela: ESPN

Uruguay: ESPN

Estados Unidos: TyC Sports Internacional.

¿Cómo sintonizar Unión de Santa Fe vs. Boca Juniors por TNT Sports?

En Argentina, la señal de TNT Sports transmitirá este encuentro. Revisa la guía de canales para saber cómo ver el duelo.

DirecTV: canal 603 (SD) y 1603 (HD)

InTV: canal 630 (HD)

Cablevisión: canal 124 (digital) y 604 (HD)

Supercanal: canal 140 (SD) y 1140 (HD)

CPETV: canal 555 (HD)

TVCO: canal 671 (HD)

CTC: canal 1 (SD) y 273 (HD).

¿Dónde ver Unión de Santa Fe vs. Boca Juniors vía ESPN?

En el resto de Sudamérica, el cotejo Unión de Santa Fe vs. Boca Juniors podrá verse por la señal de ESPN en los siguientes canales según tu operador de TV por cable o satélite:

DirecTV

Colombia: canal 621 (SD) y 1621 (HD)

Ecuador: canal 621 (SD) y 1621 (HD)

Perú: canal 621 (SD) y 1621 (HD)

Uruguay: canal 621 (SD) y 1621 (HD).

Movistar TV

Colombia: canal 483 (SD) y 884 (HD)

Perú (satélite): canal 483 (SD) y 884 (HD)

Perú (cable): canal 504 (SD) y 740 (HD)

Venezuela: canal 483 (SD).

Claro TV

Colombia (satélite): canal 510 (SD) y 540 (HD)

Colombia (cable): canal 511 (SD) y 1511 (HD)

Paraguay (satélite): canal 63 (SD) y 124 (HD)

Perú (satélite): canal 36 (SD) y 1711 (HD)

Perú (cable): canal 65 (SD) y 523 (HD).

Tigo

Bolivia (cable): canal 508 (SD) y 701 (HD)

Paraguay: canal 103.

Simple TV

Venezuela: canal 621 (SD) y 1621 (HD).

¿Cómo ver Unión de Santa Fe vs. Boca Juniors ONLINE?

Si quieres seguir la transmisión por internet del partido Unión de Santa Fe vs. Boca Juniors, puedes sintonizar las señales de TNT Sporta GO o ESPN Play, servicios de streaming de las cadenas TNT Sports y ESPN. En caso de que no tengas acceso a ninguno de ellos, cuentas con la opción de mantenerte informado de este compromiso con la cobertura ONLINE que te ofrece La República Deportes.

¿Dónde juegan Unión de Santa Fe vs. Boca Juniors?

El escenario donde se llevará a cabo este encuentro será el Estadio 15 de Abril, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Santa Fe, propiedad del Club Atlético Unión.

Unión de Santa Fe vs. Boca Juniors: historial reciente

Unión de Santa Fe 1-0 Boca Juniors | 11.04.21

Boca Juniors 2-0 Unión de Santa Fe | 24.11.19

Unión de Santa Fe 1-3 Boca Juniors | 01.03.19

Boca Juniors 0-2 Unión de Santa Fe | 16.01.19

Boca Juniors 2-0 Unión de Santa Fe | 06.05.18.

Unión de Santa Fe vs. Boca Juniors: alineaciones probables

Unión Santa Fe: Moyano; Vera, Calderón, Portillo, Corvalán; Comas, Cañete, Nardoni, González; García y Juárez o Cordero.

Boca Juniors: García; Giampaoli, López, Zambrano, Barco; Maroni, Varela, Campuzano, Obando; Orsini y Vázquez.

