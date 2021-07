Ricardo Gareca sobre la falta de competencia en menores: “Es una preocupación enorme”

Preocupación hacia el futuro. Uno de los temas más cuestionados por el entrenador Ricardo Gareca fue la reactivación de las divisiones de menores en el corto plazo. Desde marzo del 2020 no se realizan competencias en estas categorías y esto podría interrumpir el proceso de generar un universo más amplio de jugadores para la selección.

“ Hace dos años que los jóvenes no compiten y eso es una preocupación enorme para la selección . Nos preocupa que no empiecen las categorías menores. Hace dos años que no compiten. Es una preocupación enorme que tenemos”, precisó el entrenador ante un tema que pasó desapercibido en el entorno deportivo.

A inicios de año el director de menores de la Federación Peruana de Fútbol, Ernesto Arakaki, sostenía que debido a la coyuntura se trabajaron diversos escenarios para la reanudación de la competencia. Sin embargo, estos se vieron frustrados por las medidas sanitarias que implementaron las autoridades ante el rebrote del virus.

Ver más allá del presente

El ‘Tigre’ reflexionó sobre este aspecto y enfatizó en la importancia que tiene el fútbol para la formación de los menores: “hay que reactivar a los jóvenes, reactivemos el deporte y la educación que ellos puedan tener. Ojalá se pueda dar”.

Este escenario de inactividad genera preocupación, sobre todo, porque Perú tiene la sede de la Copa Mundial sub-17 para octubre de este año . Hasta la fecha, no se conoce algún protocolo establecido en relación a este torneo y existe una gran incertidumbre respecto a su organización.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.