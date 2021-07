Gustavo San Martín: “Perú está yendo a competir a Tokio”

A días de que Perú inicie su participación en Tokio 2020, La República conversó con el presidente del IPD, Gustavo San Martín, sobre las expectativas en los Juegos Olímpicos y la actualidad del deporte nacional.

¿Satisfecho con el número de peruanos que competirán en los Juegos Olímpicos?

Nosotros habíamos apuntado a 41 deportistas. De los 61 que teníamos en el programa Vamos con Tokio, 34 clasificaron, no es malo el número, pero sí hemos tenido algunos problemas en esta proyección técnica no tanto por el rendimiento de los atletas, sino que se cayeron muchos eventos clasificatorios. Hay quienes se han quedado por muy poco.

Aún así es una de las delegaciones más grandes...

El mérito de esta clasificación es que casi 30 son clasificación directa, por mérito propio, y no por invitación, eso ya es un logro. En el número más alto que fue en el 36 o en Los Ángeles 84, se incluía al fútbol o al vóley, deportes colectivos que incrementan el número.

¿El programa Vamos con Tokio dio resultado?

El programa cumplía dos objetivos. Uno era la clasificación de los deportistas, pero la segunda parte es la que se verá en los Juegos: el equipo de soporte con el que va a poder contar nuestro deportista. Estamos incluyendo en la delegación médicos, fisioterapeutas, soporte técnico y administrativo.

¿Cuál es la expectativa en el medallero?

Hay que ponerlo en el real contexto porque está yendo la élite del deporte mundial. Tenemos deportistas que nos podrían dar una gran satisfacción.

¿Quiénes son estos deportistas?

Angelo Caro está en el top 10 de skate, una buena racha puede sorprender a cualquiera. Alexandra Grande es bicampeona panamericana. Sofía Mulanovich es campeona mundial. Daniella Rosas quedó cuarta en el último Mundial. Nicolás Pacheco fue cuarto en el Mundial de Italia. Stefano Peschiera quedó sétimo en el Mundial previo a los Juegos. Antes en muchos Juegos íbamos a participar, ahora estamos yendo a competir.

¿Los deportistas se vacunaron?

Se dio la excepción a través del Comité de Ética del Ministerio de Salud para que la delegación olímpica y paralímpica pudiera ser vacunada, son los únicos que han tenido esta excepción por parte del deporte. Yo he tenido que esperar mi edad como corresponde.

¿La FENTA publicó que aún no recibía subvención 2021?

Es algo que pasa con la Federación de Tabla y algunas otras. La norma es clara y dice que si debes rendiciones de cuenta de años anteriores no puedes recibir las subvenciones siguientes. Pero como un acto de gestión lo que hemos logrado en las nuevas directivas es que estos puedan fraccionar para no dejar de alguna manera en orfandad la operatividad de las federaciones. Al ser Estado requiere unos procesos de conciliación, autorización de la procuraduría, del Minedu, porque es un compromiso de pago al futuro.

¿Se dejó de apoyar a los deportistas de cara a Tokio por esto?

Los chicos siguen recibiendo apoyo, no solo ellos sino otro grupo, como parte del Programa Apoyo al Deportista. Este problema en particular no implica que el IPD abandone a los atletas.

¿Qué federaciones tienen problemas similares?

Boxeo también tiene problemas, pero José María Lúcar y Leodan Pezo están en Italia preparándose y se van a Tokio. Ajedrez ya está por solucionar su tema, mientras tanto los chicos Cori están en el Mundial de Rusia.

¿Y el caso del básquet peruano ya desafiliado?

Es un caso distinto; sin embargo, tengo una llamada con el secretario general de FIBA esta semana y estamos acordando una reunión en Tokio. Lo que nos toca como Gobierno es dejar el camino para que los dirigentes puedan plantear una solución. El Gobierno no es el jefe de las federaciones.

¿El Proyecto de Legado Lima 2019 pasará a manos del IPD?

Está en condiciones de poder recibirlo operativamente y el Legado tiene hasta enero del 2022. Ya hemos iniciado un proceso de transferencia documentaria, la transferencia de los planos de las nuevas construcciones, operatividad, la gestión, mantenimiento, presupuesto, todo eso ya está en un proceso apuntando a enero del 2022. Ya luego vendrá el traslado de la administración física.

