Gallese dice que si actuaba como ‘Dibu’ Martínez en Copa América “le sacaban amarilla”

Uno de los jugadores emblema de la Argentina campeona de la Copa América 2021 fue el portero Emiliano Martínez. Más allá de finalizar como uno de los goleros menos batidos del torneo, ‘Dibu’ hizo notar su presencia en las semifinales contra Colombia, donde desconcentró a los rivales durante la tanda de penales con provocadoras palabras que el árbitro de dicho encuentro no sancionó, suerte que Pedro Gallese no cree que hubiera tenido si hacía lo mismo.

“Si yo lo hubiese hecho, creo que el árbitro me sacaba amarilla o me decía algo. Solamente me queda felicitarlo”, manifestó el arquero de la selección peruana sobre Martínez en diálogo con Movistar Deportes. El ‘Pulpo’ aprovechó la entrevista para desestimar las críticas dirigidas hacia él por la gran cantidad de goles que recibió en el torneo.

“He revisado todos los partidos de la Copa América, salí cuando tuve que salir y no veo jugadas en las que realmente me haya quedado debajo del arco. Creo que hice una buena Copa”, agregó el guardameta del Orlando City.

Gallese alcanzó el cuarto lugar con la selección peruana. Foto: EFE

Acerca de sus reclamos por algunas decisiones arbitrales polémicas, Gallese consideró que todas las selecciones participantes (salvo Brasil) fueron víctimas del mal uso del VAR. “Creo que el VAR no nos ayudó mucho, pero siento que se equivocaron con todos, no solo con Perú”, sostuvo.

Por último, valoró que el certamen le haya servido al equipo para recuperarse anímicamente de cara a los próximos partidos por las Eliminatorias Qatar 2022. “Hemos ganado la confianza que habíamos perdido, mucha más unión y nuevos compañeros que se han metido al grupo”, fue su balance de los aspectos positivos que dejó la Copa.

