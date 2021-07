Exsubcampeón mundial Ezequiel Garay se retira del fútbol tras más de un año inactivo

El exdefensa de la selección argentina Ezequiel Garay, quien alcanzó el subcampeonato del Mundial Brasil 2014 con la Albiceleste, dio a conocer este viernes 16 de julio, a través de sus redes sociales, su decisión de retirarse profesionalmente del fútbol a los 34 años luego de permanecer más de una temporada completa sin jugar un partido.

“Y el momento llegó... Hoy, 16 de julio de 2021, me despido de mi carrera como futbolista profesional”, empieza la carta que el ‘Flaco’ compartió en su cuenta de Instagram. “Desde hace tres años llevo en silencio (junto a un equipo médico) luchando e intentando poner solución a un problema que apareció inesperadamente”, continúa el mensaje.

En el pronunciamiento, Garay reveló un diagnóstico médico que le detectó coxartrosis (artrosis de cadera), dolencia que le provocaba “dolores fortísimos que me impedían incluso caminar en ocasiones”, situación agravada por otra grave lesión que sufrió en febrero del 2020 durante un partido de LaLiga Santander con el Valencia, el último que disputó.

Carta de Ezequiel Garay. Foto: Instagram

Aunque consiguió recuperarse e incluso llegó a negociar con varios equipos para su regreso, el exzaguero aseguró que no se decidió a firmar por ninguno porque consideró que “estaría engañando a ese club, a los aficionados y a sí mismo”.

En las líneas finales de su misiva, el exfutbolista sostuvo que se siente “orgulloso de lo que he hecho hasta el momento y agradecido a cada club del que he formado parte y a la selección argentina. Hoy empieza una nueva etapa, una nueva vida en la que me acompaña lo imprescindible: la ilusión”, sentenció.

Además de llegar a la final del Mundial 2014, Ezequiel Garay se proclamó campeón del Mundial sub-20 del 2005 y ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Beijing 2008 con su selección. A nivel de clubes, cosechó una decena de títulos en su paso por el fútbol argentino, portugués, ruso y español.

