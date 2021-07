¿Cuántos Grand Slam tienen Nadal, Federer y Djokovic hasta ahora?

Tras ganar su sexto campeonato Wimbledon, en una gran final con el tenista italiano Matteo Berrettini, Novak Djokovic entró a la historia del tenis al igualar a Rafael Nadal y Roger Federer con 20 títulos en Grand Slam.

“Haberlos igualado significa que ninguno de nosotros se detendrá. Lo dije muchas veces, quiero rendirle tributo a ellos que son unas leyendas, los dos jugadores más importantes a los que me enfrenté en mi carrera y quienes me ayudaron a estar donde estoy. Me hicieron más fuerte mental y físicamente para llegar a lo que buscaba”, dijo el campeón a los medios.

¿Qué es un Grand Slam?

Un Grand Slam es el conjunto de los 4 torneos más importantes del circuito de tenis y se disputan cada año. En categoría masculina los partidos se juegan al mejor de cinco sets (a diferencia del resto de campeonatos del calendario que se disputan al mejor de tres). Está formado por los siguientes torneos:

Open Australia: se juega a principios de año en Sidney sobre pista dura. Es un torneo muy exigente en el que el calor juega un papel protagonista.

Roland Garros: es el campeonato más importante sobre pista de tierra. Tiene lugar entre mayo y junio en París.

Wimbledon: se disputa en el mes de julio en la localidad inglesa de Wimbledon. Se juega sobre hierba. Los competidores están obligados a vestir de blanco durante los partidos.

Open USA: tiene lugar en el mes de octubre en New York. Se juega en pistas duras.

Novak Djokovic está en camino a terminar como el mejor tenista de la historia. Foto: EFE

¿Cómo está la tabla de los máximos ganadores?

El Big 3: compartiendo el récord

Novak Djokovic: 20

20 Rafael Nadal: 20

20 Roger Federer: 20

Le siguen:

Pete Sampras: 14

14 Roy Emerson: 12

12 Rod Laver y Bjorn Borg: 11

11 Iván Lendl, André Agassi y Jimmy Connors: 8

Roger Federer

Abierto de Australia (6): 2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018

Roland Garros (1): 2009

Wimbledon (8): 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017

US Open (5): 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Rafael Nadal

Abierto de Australia (1): 2009

Roland Garros (13): 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020

Wimbledon (2): 2008, 2010

US Open (4): 2010, 2013, 2017, 2019

Novak Djokovic

Abierto de Australia (9): 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021.

Roland Garros (2): 2016 y 2021

Wimbledon (6): 2011, 2014, 2015, 2018, 2019,2021

US Open (3): 2011, 2015, 2018

Djokovic camino a ser el mejor tenista de la historia

Luego de ganar el Australian Open, Roland Garros y ahora Wimbledon, Djokovic debe ganar el US Open y la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 para convertirse en el segundo tenista de la historia en lograr el Golden Slam (la primera en lograrlo fue Steffi Graf en 1988).

Novak Djokovic tiene 34 años, Rafael Nadal 35 y Roger Federer cumplirá 40 el 8 de agosto. El serbio es el más joven de los tres y el que menos lesiones sufrió esta temporada. Su camino a terminar como el mejor tenista de la historia es uno muy viable.